God of War Ragnarok, un nuovo (dolcissimo) omaggio dei fan

God of War Ragnarok è uscito da diverse settimane su console PlayStation 4 e 5, sebbene i fan continuino ad omaggiare il titolo con le trovate più disparate.

La nuova avventura di Kratos e Atreus (che trovate a ottimo prezzo su Amazon) è infatti da tempo al centro di tributi e omaggi, alcuni dei quali realmente sorprendenti.

Di recente un fan molto speciale ha deciso di intervenire in prima persona per entrare in possesso del leggendario martello di Thor, arrivando a costruirselo da solo come suo personale regalo di Natale.

Ora, come riportato da Game Rant, un appassionato di God of War ha creato un’eccezionale e dettagliata ricostruzione della capanna di Kratos e Atreus fatta di pan di zenzero.

Un fan di God of War ha infatti ricreato la famosa casetta di legno di Kratos e Atreus come fosse una casa di pan di zenzero. Il Redditor ‘Morello’ ha dato vita a una “dolce” versione della casetta a Midgard, completa di tettoia, porta, tetto a strati e persino delle rune norrene intorno all’ingresso.

Morello ha persino cosparso la capanna di zucchero a velo per simulare l’inverno visto in God of War Ragnarok, che poco non è.

Il livello di dettaglio della capanna, in particolare delle rune norrene incise intorno all’ingresso, è talmente elevato che l’immagine sembra una proiezione tridimensionale della struttura vista nel gioco. Per visionare le immagini, cliccate sul link sottostante.

Se preferite invece le iconiche armi del Dio della Guerra, vi ricordiamo che potete anche acquistare delle spettacolari riproduzioni delle Lame del Caos.

Restando in tema, Cory Barlog ha già anticipato, a modo suo, la possibile conferma di un sequel di Ragnarok e uno dei punti centrali della possibile trama.

Infine, con God of War Ragnarok, Santa Monica Studio si è assicurata che un personaggio non subisse un destino tragico e mortale.