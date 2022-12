God of War Ragnarok, il martello Mjolnir ora esiste davvero (grazie ai fan)

Uno degli eventi più attesi in God of War Ragnarok era l’inevitabile scontro tra Kratos e Thor, che ha permesso di assistere al debutto di Mjolnir, il leggendario martello, anche all’interno dell’universo ideato da Santa Monica Studio.

L’incontro tra i due guerrieri è sicuramente uno dei momenti di maggiore impatto nell’ultima esclusiva PlayStation (che trovate in sconto su Amazon), al punto che molti fan sono rimasti delusi da una delle decisioni più controverse della storia.

Come molti appassionati ormai sapranno, Santa Monica Studio ha infatti scelto di non far impugnare Mjolnir a Kratos, sostenendo che non la ritenevano una scelta coerente per lo sviluppo del Dio della Guerra e per il modo stesso in cui è stato caratterizzato il martello di Thor.

Dato che non è possibile impugnarlo all’interno del videogioco, un fan molto speciale ha deciso di intervenire in prima persona per entrare in possesso del leggendario martello di Thor, arrivando a costruirselo da solo come suo personale regalo di Natale.

Game Rant segnala l’impresa portata a termine dall’utente Reddit AltruisticSpecific15, che ha deciso di costruire la variante di Mjolnir presente in God of War Ragnarok, con un risultato semplicemente incredibile.

Il fan ha spiegato di aver impiegato all’incirca da 12 a 15 ore per realizzare questo progetto: potete osservare voi stessi Mjolnir prendere vita anche nel nostro mondo tramite il post che vi allegheremo qui di seguito.

L’utente non è entrato particolarmente nei dettagli sul processo di realizzazione del martello di Thor, ma ha comunque deciso di proporre un’interessante galleria che mostra le diverse fasi per la costruzione, inclusa poi la rifinitura finale.

Se siete interessati a scoprirne di più o volete provare a replicare anche voi questo incredibile risultato e diventare anche voi guerrieri inarrestabili, potete trovare la galleria completa al seguente indirizzo.

Fate però attenzione a non diventare proprio esattamente identici a Thor, altrimenti potreste ritrovarvi anche voi con almeno un dente perso per colpa di Kratos, poi ritrovato incredibilmente dai fan nel gioco. Se preferite invece le iconiche armi del Dio della Guerra, vi ricordiamo che potete anche acquistare delle spettacolari riproduzioni delle Lame del Caos.