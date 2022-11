Alcuni sviluppatori di God of War Ragnarok hanno quasi «dato di matto»

Il Day One di God of War Ragnarok, la nuova avventura di Kratos e Atreus, è arrivato, visto che il gioco è finalmente approdato sugli scaffali digitali e fisici di tutto il mondo.

Il sequel del gioco d’azione e d’avventura del 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo molto basso) è infatti disponibile da oggi, 9 novembre 2022, sia su PS4 che su PS5.

Dopo l’arrivo di una patch Day One ricca di novità di un certo livello, sono ora emersi alcuni curiosi retroscena sullo sviluppo del gioco.

Nonostante il gioco sta creando alcune situazioni “pericolose” nella community, ora sono gli sviluppatori a tirare fuori qualche aneddoto davvero curioso.

Il lancio di God of War Ragnarok è quindi arrivato e, pur sapendo che il gioco ha ricevuto una delle più calorose accoglienze da parte della critica degli ultimi anni, alcuni sviluppatori di Sony Santa Monica a quanto pare stavano “dando di matto” solo tre mesi fa.

In un’intervista a GQ UK (via Push Square), il director Eric Williams ha parlato del difficile processo di realizzazione del gioco, osservando che «non si sente mai dire una seconda volta che scalare l’Everest è stato facile».

Williams è rimasto fiducioso nelle capacità dello studio, sostenendo che «quando si lavora con persone che sono all’apice di ciò che fanno, si ottiene la magia».

Tuttavia, non tutti i membri del team erano così sicuri che il gioco fosse al punto giusto. Williams ricorda la sensazione di dubbio provata da alcuni sviluppatori, ammettendo che «tre mesi fa stavano dando di matto. ‘Porca miseria, il gioco non va bene. Cosa faremo?’ Non riesco nemmeno a immaginare come si sentano oggi. Vorrei avere una macchina del tempo per tornare indietro e sentirmi così».

Al netto del risultato finale, a quanto pare gli sforzi sono stati ampiamente ricompensati: nella nostra recensione che trovate sulle pagine di SpazioGames a questo indirizzo, vi abbiamo infatti spiegato che si tratta della «prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile».

Ma non solo: poche ore fa un filmato ha messo in evidenza le differenze tra le versioni PS4, PS4 Pro e PS5 del gioco di Sony Santa Monica.