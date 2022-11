God of War Ragnarok ha un Easter Egg di The Last of Us 2 davvero unico

Finalmente, il Day One di God of War Ragnarok – la nuova avventura degli ormai storici Kratos e Atreus – è arrivato, dopo un’attesa lunga svariati mesi.

Il sequel del gioco d’azione e d’avventura uscito nel 2018 (e che potete trovare anche su Amazon a prezzo molto basso) è infatti disponibile dalla giornata oggi, 9 novembre, su PS4 che su PS5.

Con l’uscita del gioco, oltre a una prima patch ricca di novità di peso, hanno iniziato a palesarsi le prime curiosità ed Easter Egg sul gioco di Sony Santa Monica.

Ecco quindi che, come riportato anche da PlayerStation, è stato da poco scovato un sorprendente omaggio a The Last of Us Part II all’interno di Ragnarok.

God of War Ragnarok presenta infatti al suo interno un Easter Egg dal secondo capitolo di The Last of Us, più precisamente in un poema di Kvasir.

All’interno del gioco, infatti, troviamo le cosiddette poesie di Kvasir, le quali fanno riferimento ad alcuni classici giochi PlayStation. Tra questi sono stati scovati, ad esempio, quelli di MLB The Show, Ratchet & Clank e altri.

Ognuno di questi poemi presenta un emblema unico sulla copertina e una descrizione diversa di alcuni giochi tipici delle console Sony. Uno di questi che i fan hanno trovato, chiamato “We Who Stay, Part Two”, ha dalla sua un chiaro riferimento a The Last of Us Part II.

muito foda essa referência do tlou 2 no god of war ragnarok pic.twitter.com/bncki2ZVXF — andré (@andrel_87) November 9, 2022

Sicuramente, sarà interessante scoprire quali altri riferimenti troveranno i giocatori nel corso delle settimane, magari sempre ispirati all’avventura Naughty Dog.

