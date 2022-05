God of War Ragnarok potrebbe davvero uscire nel 2022, c’è un indizio

God of War Ragnarok è indubbiamente uno dei videogiochi più attesi degli ultimi tempi, soprattutto dagli utenti PlayStation.

Il seguito del titolo del 2018 è stato annunciato tempo fa ma la data di uscita è ancora avvolta nel mistero.

Santa Monica Studio si era espresso di recente sull’uscita del gioco, specificato che God of War Ragnarok è ancora previsto per il 2022.

Qualche ora fa avevamo scoperto anche una probabile finestra di uscita, relativa alla pubblicazione del merchandise dedicato al gioco che arriverà nei prossimi mesi.

Per chi sperava di poter giocare la nuova avventura di Kratos per la fine dell’anno potrebbe trovare soddisfazione, perché pare proprio che il 2022 sia in salvo.

Come riporta VGC, infatti, God of War Ragnarok è stato catalogato nel mercato della Corea del Sud.

Il rating del titolo di Santa Monica Studio è, neanche a dirlo, il più alto possibile: la testosteronica avventura di Kratos è stata sconsigliata ai più giovani.

Il fatto che sia stata effettuata la valutazione da parte della Corea del Sud non significa che il gioco sia di prossima uscita, ovviamente.

Di solito, però, sta a significare che il processo produttivo è a buon punto e, viste anche le dichiarazioni precedenti dello studio, c’è da sperare che effettivamente il titolo possa davvero uscire nel 2022.

Ad esempio, Horizon Forbidden West era stato classificato sempre dalla Corea del Sud nel novembre del 2021, e il gioco uscì tre mesi dopo, nel febbraio del 2022.

Dopo il rinvio di Starfield, quindi, forse avremo almeno un grande blockbuster tripla A con cui concludere il 2022, a questo punto.

Nel frattempo anche voi potete unirvi al grande dibattito su God of War Ragnarok, che secondo alcuni ha subito un downgrade molto pesante.

Un titolo che, in ogni caso, verrà incontro ad ogni tipo di giocatore. Ci sono una marea di opzioni di accessibilità, e il team di sviluppo ne ha mostrate alcune di recente.