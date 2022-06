God of War Ragnarok, il lancio è vicino? Arriva un indizio da Thor

Sebbene il lancio di God of War Ragnarok sia ancora oggi previsto per il 2022, sono ancora tantissimi i fan convinti del fatto che il nuovo capitolo di Santa Monica potrebbe essere costretto a un rinvio, nonostante le molteplici rassicurazioni degli sviluppatori in tal senso.

Il sequel di God of War (potete acquistarlo a meno di 10 euro su Amazon) è indubbiamente una delle esclusive PlayStation più attese di sempre dai fan di tutto il mondo, ma la scarsa quantità di aggiornamenti al riguardo ha reso i fan molto scettici sul possibile lancio alla fine dell’anno.

Tuttavia, nelle ultime settimane sono arrivati diversi indizi su un lancio imminente: uno dei più importanti è sicuramente il fatto che God of War Ragnarok è già stato catalogato dal rispettivo ente di valutazione della Corea del Sud.

Un’ulteriore conferma del fatto che i lavori procedano ormai spediti è arrivata nelle ultime ore anche da parte di Ryan Hurst, l’attore che interpreterà Thor nell’attesissima nuova avventura di Kratos.

In una video intervista realizzata durante Comic Con Revolution 22 (via NME) l’attore ha infatti ammesso di aver già terminato tutti i lavori relativi al doppiaggio di Thor in God of War Ragnarok.

L’intervista è disponibile nel video caricato dal content creator Steven Alvarez su YouTube, che vi riproporremo di seguito: lo youtuber ha poi ammesso che quello che Ryan Hurst intendeva dire era relativo principalmente a frasi aggiuntive per il suo personaggio.

Sebbene l’attore non si sia ovviamente sbilanciato sul lancio del gioco, le sue parole lasciano intendere che lo sviluppo sarebbe ormai vicino alla conclusione: i lavori generali relativi a doppiaggio e motion capture sembrerebbero ormai essere a buon punto, rendendo dunque possibile immaginare un lancio nello stesso 2022.

Restiamo naturalmente in attesa di ulteriori conferme ufficiali da parte di Sony e Santa Monica, con i fan che ormai potranno prepararsi a dovere ad affrontare il temibile Thor nella nuova avventura.

Non è ancora stata svelata una data di lancio definitiva, ma un popolare sito di merchandise potrebbe aver già anticipato quale sarà il mese di uscita.

Sarà certamente curioso osservare il livello di qualità visiva raggiunto dalla produzione, soprattutto dopo che alcuni fan hanno iniziato a preoccuparsi di un presunto downgrade grafico: ovviamente vi terremo aggiornati con tutte le ultime novità.