God of War Ragnarok, qualcuno avrebbe trovato un «oggetto» perduto

Da alcuni giorni è disponibile God of War Ragnarok, la seconda avventura di Kratos e Atreus che ha messo d’accordo critica e pubblico, tanto che nel corso delle settimane sono emerse tante curiosità sul gioco in questione.

Il sequel del gioco uscito nel 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero basso) è salito subito agli onori della cronaca, diventando terremo fertile per cacciatori di chicche e molto altro.

Ora, tra un Easter Egg dedicato a The Last of Us 2 e l’altro, sembra che qualcuno abbia già trovato un oggetto (se così possiamo chiamarlo) che si credeva perduto durante l’avventura principale.

Come riportato anche da Games Radar, infatti, sembra che dopo un momento particolarmente impressionante di God of War Ragnarok, qualcuno ha deciso di mettersi a caccia di una «reliquia» più unica che rara.

Vale la pena sottolineare che quanto segue contiene ovvi spoiler sulla trama e i personaggi di God of War Ragnarok. Quindi, se non avete ancora giocato al titolo Santa Monica e preferite non sapere cosa vi aspetta, evitate di continuare la lettura.

I giocatori di God of War Ragnarok pensano infatti di aver trovato il dente di Thor dopo una sequenza di gioco specifica.

Nelle prime fasi del sequel di Sony Santa Monica, Thor e Kratos si affrontano in una resa dei conti davvero prorompente. Verso la fine del combattimento, Kratos sferra un impressionante colpo alla mascella di Thor, facendo saltare un dente – o due – dalla bocca del guerriero.

Ora, alcuni giocatori affermano di aver trovato il dente mancante del Dio del Tuono dopo la fine della battaglia. Sebbene il filmato condiviso poco sotto sia di qualità piuttosto scadente, la sezione dei commenti sotto il post Reddit è piena di altri giocatori che affermano di aver scovato il dente di Thor.

La cosa, di fatto, avrebbe senso: il dente di Thor non sarebbe quindi scomparso nel nulla dopo essere stato rimosso dalla sua mascella, cadendo effettivamente sul luogo dello scontro.

In effetti, un utente nella sezione commenti del post su Reddit sostiene di aver sentito il suono del dente che atterra sul ghiaccio subito dopo il colpo di Kratos. Se questa non è vera attenzione ai dettagli, davvero non sappiamo cosa possa esserlo.

Del resto, l’ultima avventura di Kratos ispirata al mito norreno è ricca di momenti spettacolari, ma ce n’è uno in particolare che ha lasciato i fan a bocca aperta.

Ma non solo: il TIME ha inserito Ragnarok al primo posto nella classifica dei migliori titoli del 2022, sopra a giochi come Elden Ring.