God of War Ragnarok, i fan hanno già scelto il momento migliore del gioco

Da pochi giorni è finalmente disponibile God of War Ragnarok, la seconda avventura di Kratos e Atreus che ha messo d’accordo critica e pubblico per le sue qualità indiscusse.

Il sequel del gioco uscito nel 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto allettante) è acquistabile su PS4 e PS5 dal 9 novembre scorso, tanto che i giocatori hanno già iniziato a parlarne in maniera piuttosto concitata.

Ora, tra un Easter Egg dedicato a The Last of Us 2 e l’altro, sembra che qualcuno abbia già deciso di eleggere il momento migliore del gioco.

Come riportato anche da Games Radar, infatti, sembra che un momento particolarmente impressionante e unico di God of War Ragnarok stia ricevendo grandi consensi dai giocatori.

L’ultima avventura di Kratos ispirata al mito norreno è ricca di momenti spettacolari, ma ce n’è uno in particolare che ha lasciato i fan a bocca aperta.

Vale la pena sottolineare che quanto segue contiene ovvi spoiler sulla trama e i personaggi di God of War Ragnarok, quindi se non avete ancora giocato al titolo Santa Monica e preferite non sapere cosa vi aspetta, evitate di continuare la lettura.

Una sezione iniziale di Ragnarok vede Kratos impegnato in un’epica battaglia con Thor. Il Dio del Tuono è un nemico formidabile e ha un serio problema con il nostro eroe, rendendo il duello una vera e propria resa dei conti.

Durante la battaglia, Thor tenta di sopraffare Kratos, mettendovi davanti a un Quick Time Event in cui dovrete premere il tasto cerchio per sopravvivere. Indipendentemente dalla velocità con cui si preme il tasto, il figlio di Odino alla fine ha la meglio sul nostro protagonista, uccidendolo con un potente colpo di Mjolnir.

I thought I failed the QTE.. and then God Of War became my game of the year pic.twitter.com/W01NfhRvdM — Big Boss (@LordBalvin) November 10, 2022

Ma non tutto è come sembra: quando Kratos cade a terra e appare la schermata di caricamento, si pensa di non essere stati abbastanza veloci da superare il QTE, ma in un momento di pura genialità si sente improvvisamente la voce di Thor che dice: «Oh no, lo decido io quando abbiamo finito». Il gioco torna quindi a Kratos rianimato da Thor, e la lotta riprende.

Si tratta di un vero colpo di genio dei Santa Monica Studio, tanto che i fan si sono riversati su Twitter per condividere le loro reazioni. «Non posso credere che Sony Santa Monica abbia creato un momento Kojima in God of War Ragnarok», e ancora «grazie per avermi tirato fuori dalla schermata di caricamento, Thor».

Parlando di cose ben meno entusiastiche, sembra infatti che in alcune edizioni da collezione di God of War Ragnarok manchi il gioco vero e proprio.