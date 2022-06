God of War Ragnarok potrebbe essere già stato rinviato

Il lancio di God of War Ragnarok è ancora oggi previsto per il 2022, sebbene sono tantissimi i fan convinti del fatto che il nuovo gioco di Santa Monica possa essere rinviato.

Il sequel della celebre esclusiva PlayStation (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) potrebbe infatti subire un posticipo, visto che al momento la data di uscita esatta non è stata resa nota.

Se l’attore che doppierà il personaggio di Thor ha lasciato trapelare un importante indizio, ora purtroppo le nuove notizie non rassicurano per niente.

Geeky Zone aveva lasciato intendere che God of War Ragnarok potrebbe uscire a settembre, in concomitanza con il merchandise, sebbene ora l’uscita potrebbe essere stata spinta più in là.

Come riportato anche da Gaming Bolt, alcune modifiche apportate alle informazioni sul lancio del gioco nel database del PS Network lasciano intendere che la data di uscita sarebbe stata posticipata, come rilevato su Twitter da PlaystationGameSize, una pagina che segue abitualmente il backend del PSN.

In precedenza, la data di uscita del gioco (per il placeholder) era stata indicata per il 30 settembre, lasciando intendere un lancio per il terzo trimestre.

Recentemente, la data è stata modificata al 31 dicembre. Naturalmente si tratta ancora di una cosa provvisoria, ma potrebbe significare che l’obiettivo di lancio è stato di fatto spostato dal terzo trimestre di quest’anno al quarto.

Ovviamente non si tratta di una notizia ufficiale, visto che Sony deve comunque ufficializzare la data vera e propria in modo che possa così essere confermata.

