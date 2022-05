God of War Ragnarok, il mese di uscita potrebbe essere stato svelato

God of War Ragnarok è uno dei giochi più attesi dell’anno, sebbene la data di uscita sia ancora ignota: ora, però, qualcuno potrebbe aver svelato il mese in cui il titolo vedrà la luce.

Il sequel dell’acclamata esclusiva PlayStation (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) dovrebbe infatti arrivare entro e non oltre il 2022.

Nonostante quindi non sia stata ancora resa nota la data di uscita del gioco, Ragnarok potrebbe uscire in un mese decisamente molto importante.

Difatti, dopo che Sony ha di recente rivelato le funzioni di accessibilità del gioco, la nuova linea di merchandise ha reso noto un indizio niente male sulla release.

Geeky Zone ha infatti lasciato intendere che God of War Ragnarok potrebbe uscire a settembre, in concomitanza con alcuni oggetti dedicati al gioco (via The Gamer).

Per chi non lo sapesse, Geeky Zone è un negozio con sede nel Regno Unito che vende di tutto, dalle Pokéball alle figure di Star Wars, passando alle felpe con cappuccio Marvel.

È possibile infatti preordinare un peluche di Kratos, un cappellino, un berretto e altro ancora. I preordini sono attivi per altri 126 giorni, il che porterebbe a segnare la data del 29 settembre 2022.

A batch of God Of War Ragnarok merchandise have been spotted on Geeky Zone in the UK with majority of them with having an September date. Source: https://t.co/VSLoeeNPLa pic.twitter.com/VW6hyeTJ0C — The_Marmolade (@the_marmolade) May 26, 2022

Ricordiamo che al momento Sony non ha confermato alcuna data, a parte la conferma del fatto che il gioco non andrà oltre la fine del 2022.

