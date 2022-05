Downgrade per God of War Ragnarok? Scoppia il dibattito dopo l’ultimo video

God of War Ragnarok è senza dubbbio uno dei giochi più attesi di quest’anno, e i giocatori PlayStation farebbero carte false per averlo tra le mani il prima possibile.

Il sequel del capitolo originale, che ha dato inizio al nuovo corso della saga (e che potete trovare a prezzo scontato su Amazon), sarà un progetto veramente denso di contenuti, e tra questi sono stati svelati anche quelli dedicati all’accessibilità.

Negli ultimi giorni è stato mostrato, infatti, un video in cui venivano approfondite delle funzioni pensate appositamente per le persone con particolari difficoltà cognitive, fornendoci uno sguardo sulle oltre 60 opzioni di accessibilità disponibili.

Insieme alla clip, condivisa direttamente tramite il canale Youtube ufficiale PlayStation, si è gonfiata anche una polemica tra i giocatori, riguardante un presunto downgrade grafico, riscontrabile nel confronto tra le scene mostrate nel reveal del titolo (ormai nel 2021) e quelle presenti nel video degli scorsi giorni (via Dualshockers).

Come potete vedere dalla brevissima clip che vi riportiamo qui di seguito, gli utenti hanno comparato una particolare scena in cui Kratos e Atreus discutono, e ne hanno sottolineato le differenze grafiche.

Potete sicuramente notare una tonalità di blu che è predominante nel video dell’ultima versione della scena mostrata, e molti utenti si sono proprio focalizzati su questa sfumatura, lamentandosi del risultato che ne viene fuori.

Senza dubbio si nota una generale mancanza di nitidezza nel nuovo video, visibile anche per quanto riguarda il tatuaggio che Atreus ha sul collo, appena visibile nella versione più recente.

Alcuni si sono anche allarmati da questi dettagli, ma ricordiamo che PlayStation ha sempre donato al pubblico delle esperienze di prima qualità dal punto di vista grafico per suoi prodotti first party. Non c’è dunque alcun buon motivo per cui in questa occasione non debba essere così.

In ogni caso c’è ancora tempo prima dell’uscita di God of War Ragnarok, ma se volete potete recuperare il nostro approfondimento su tutto quello che sappiamo al momento sul gioco.

Infine, ecco una versione particolare di un’importante scena di GoW, che vi farà vedere tutto da una prospettiva diversa.