Crisis Core: Final Fantasy VII, remaster in arrivo? Spunta un indizio

I più grandi fan della saga non possono che ricordare con una certa nostalgia Crisis Core Final Fantasy VII, lo spin-off prequel dell’amatissimo capitolo di Square Enix che racconta le avventure di Zack Fair, uscito in esclusiva su PSP.

Sebbene ancora oggi ci sia una community che ricorda ancora con grande affetto questo capitolo, lo spin-off è rimasto fino ad oggi confinato esclusivamente alla console portatile di casa Sony, sebbene sia presente una citazione molto importante all’interno di Final Fantasy VII Remake (potete recuperare l’edizione Intergrade a un prezzo speciale e in consegna rapida su Amazon).

In passato, il director del quindicesimo capitolo della saga aveva suggerito che soltanto dopo un remake di Final Fantasy VII avremmo potuto avere chance di rivedere Crisis Core: ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, la previsione di Hajime Tabata potrebbe forse avverarsi molto presto.

A partire dalle ore 23.00 di oggi 16 giugno, Square Enix svolgerà una breve presentazione per festeggiare i 25 anni di Final Fantasy VII: molti fan hanno predetto che questo potrebbe comportare il reveal di Remake Part II ma, stando a quanto riferito da un insider, ci sarebbero novità in arrivo anche per Crisis Core.

Il leaker The Snitch, che ha anticipato correttamente nelle ultime settimane tante novità come Overwatch 2 free-to-play, Hollow Knight Silksong su Xbox Game Pass e l’arrivo dei capitoli più importanti di Persona su altre piattaforme, pochi istanti fa ha lanciato un tweet criptico pubblicando semplicemente un’immagina tratta da Crisis Core (via DualShockers).

Il post è accompagnato da 4 quadrati di colore diverso, che secondo molti fan rappresenterebbero le diverse piattaforme in uscita: si tratterebbe dunque di una release non esclusiva.

Il blu naturalmente corrisponderebbe a PlayStation, il verde alle console Xbox, il rosso a Nintendo Switch e il nero al PC, anche se in quest’ultimo caso resta ancora da capire se seguirà l’esempio di Final Fantasy VII Remake e uscirà solo su Epic Games Store o anche su Steam.

In ogni caso, il messaggio dell’insider sembra abbastanza chiaro: durante l’evento dedicato all’anniversario potrebbe essere annunciato un ritorno di Crisis Core Final Fantasy VII, molto probabilmente con una edizione remaster ottimizzata per gli standard di ultima generazione.

Nonostante The Snitch abbia finora dimostrato di essere un insider affidabile, vi invitiamo come di consueto a prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa di un annuncio ufficiale di Square Enix: con molta probabilità, a partire da stanotte scopriremo se la previsione si rivelerà o meno corretta.

Non aspettatevi invece che durante l’evento in streaming possa essere annunciato Final Fantasy VII Remake gratis su Game Pass: stando alle ultime indiscrezioni, per Microsoft sarebbe destinato a restare soltanto «un sogno».