God of War Ragnarok, nuovo aggiornamento disponibile: ecco cosa cambia

Da pochi giorni è disponibile God of War Ragnarok, la seconda avventura di Kratos e Atreus che non ha mancato di emozionare una moltitudine di giocatori in tutto il mondo.

Il sequel del titolo uscito nel 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto basso) è giocabile su PS4 e PS5 dal 9 novembre scorso, sebbene ora è il turno di un nuovo aggiornamento scaricabile.

Del resto, già al lancio il gioco Santa Monica aveva ricevuto una corposa patch Day One atta a modificare e migliorare un gran numero di caratteristiche.

Ora, come riportato anche da Mp1st, è tempo di un nuovo aggiornamento di minore importanza ma sicuramente da scaricare per tutti gli utenti in possesso del gioco.

Santa Monica Studio ha rilasciato l’aggiornamento 2.001 di God of War Ragnarok, disponibile solo per la versione current-gen del gioco, in quanto la versione PS4 sembra essere ancora ferma alla versione 2.0.

Dato che il gioco è appena uscito, questa patch serve soprattutto a correggere vari bug ed è delle dimensioni di appena 221MB.

Tra le modifiche segnalate, sembra che siano stati risolti alcuni problemi che causavano crash, bug e glitch di minore entità, oltre a varie ottimizzazioni generali per il gameplay.

Ma non solo: la patch su PS5 sembra abbia apportato anche miglioramenti generali della stabilità e altri fix minori, oltre alla modifica della posizione delle opzioni nel menu principale. Il download partità in automatico una volta collegata la console alla vostra connessione di rete.

Nel frattempo, su SpazioGames abbiamo da poco pubblicato la classifica dei migliori e peggiori capitoli della saga di God of War: l’avete letta?

Ma non solo: sembra purtroppo che in alcune edizioni da collezione di God of War Ragnarok manchi il gioco vero e proprio.

Infine, la nostra recensione, che trovate a questo indirizzo, vi ha reso noto a chiare lettere che si tratta della «prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile».