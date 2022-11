In alcune edizioni da collezione di God of War Ragnarok manca… il gioco

Da poche ore è finalmente disponibile God of War Ragnarok, la nuova avventura di Kratos e Atreus che ha già messo d’accordo critica e pubblico.

Il sequel dell’epico titolo uscito nel 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto basso) è infatti acquistabile su PS4 e PS5 dal 9 novembre scorso, anche in una bellissima Collector’s Edition.

Però, tra un Easter Egg di The Last of Us 2 e l’altro, sembra che qualcuno si sia accorto di un problema non da poco, relativo proprio ad alcune edizioni speciali del gioco.

Come riportato anche da Kotaku, sembra infatti che in alcune edizioni da collezione di God of War Ragnarok manchi il gioco vero e proprio.

La Collector’s Edition di Ragnarok, del valore di 200 dollari, è contenuta in una scatola dorata in rilievo, con una replica da 16 pollici del martello Mjölnir del dio norreno Thor, un set di dadi nanici incisi, cosmetici scaricabili e altro ancora.

Come hanno riferito vari acquirenti, sembra che nella scatola non solo non c’è la custodia steelbook, ma potreste non trovare nemmeno il codice del gioco.

Poco sotto, un paio di tweet che confermerebbero il problema.

So my GOW collectors edition didn’t have a steel book (missing from the top section) and I have no way to download the game or any digital content. Not sure what to do or how to express my disappointment @PlayStation @SonySantaMonica #collectorsEdition — Critter Manley (@thecrittman) November 9, 2022

My collectors edition was missing the steel book and game code. The box was sealed and that was the only item missing. pic.twitter.com/3rZ35tEDOn — Koroshiya (@_Koroshiya) November 9, 2022

Sembra che la maggior parte delle versioni “buggate” della Collector’s Edition riguardi sia la custodia steelbook che il codice di gioco mancanti. Insomma, una sorpresa alquanto sgradita per molti utenti.

Finora, tuttavia, sembra che in Italia nessuno abbia segnalato questo problema, sebbene all’estero Sony abbia provveduto ad aiutare i malcapitati clienti in appena 5-7 giorni.

Restando in tema, alcune settimane fa Sony non solo ha pubblicato un unboxing delle due versioni più corpose (lo vedete qui sopra), ma anche spiegato nel dettaglio il contenuto di tutte le edizioni.

Ma non solo: God of War Ragnarok nasconde un accenno allo sfortunato capitano della trilogia originale di Kratos nata su console PlayStation 2: lo avevate scovato?