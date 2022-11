God of War Ragnarok nasconde un tributo commovente a uno sviluppatore

Produzioni come God of War Ragnarok richiedono l’impiego di tantissime persone per tantissimo tempo, e quando uno sviluppatore di un team grande come Santa Monica Studio scompare si crea senz’altro un forte legame.

Mentre Ragnarok ha fatto il suo esordio trionfale, i giocatori stanno esplorando tutti e nove i mondi nei panni di Kratos e Atreus.

Un vero trionfo, quello di God of War Ragnarok, anche se Santa Monica Studio sta già pensando al futuro con le prossime produzioni.

Non prima di aver omaggiato il passato, ovvero il lavoro fatto, e in particolare uno sviluppatore scomparso che è stato onorato in maniera similare a quanto accaduto per Horizon Forbidden West.

Come riporta IGN US, uno sviluppatore ha diffuso su Twitter un segreto riguardante una side quest del gioco, che omaggia un suo ex-collega, nonché compagno.

«C’è qualcosa in God of War Ragnarok che è molto speciale per me», racconta Sam Hendrick su Twitter. Un’idea che lo sviluppatore ha proposto al team, per omaggiare il suo partner Sam Snipes, scomparso prematuramente nel 2020.

La ballata di Jari e Somr, presente nella missione “Attraverso i Reami”, è un omaggio proprio alla coppia.

It's not a spoiler for the main story, but is a side-quest 'Favor' you can discover, so feel free to seek it out yourself first. You may have noticed the first sign of it in these hearts scattered across the realms.

The story of them goes back to a man I love more than anything. pic.twitter.com/mcO9tYZ5bZ

— Sam Handrick (@MDSVeritas) November 18, 2022