God of War Ragnarok accusato di violenza sugli animali

God of War Ragnarok è la nuova avventura di Kratos e Atreus disponibile da una manciata di giorni, sebbene ora sembra proprio che il gioco abbia ricevuto un attacco da parte della PETA, l’organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali.

Il sequel del gioco d’azione e d’avventura uscito nel 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) è disponibile su PS4 e PS5 dallo scorso 9 novembre, ma a quanto pare in queste ore sarebbe emersa una polemica che farà discutere.

Dopo che nei mesi scorsi anche Far Cry 6 era stato travolto dalle polemiche per colpa dei galli, a quanto pare ora è il turno del sequel del gioco Santa Monica.

Come riportato anche da PSU, infatti, la PETA chiede una nuova modalità di God of War Ragnarok che elimini la violenza sugli animali.

Attenzione: da ora seguono spoiler sul gioco e sui suoi personaggi. Continuate a vostro rischio e pericolo.

La PETA ha chiesto che lo sviluppatore di God of War Ragnarok, Sony Santa Monica Studio, aggiunga una nuova modalità di gioco per eliminare la violenza sugli animali.

Ragnarok vede Kratos alle prese con ogni sorta di creatura possibile, inclusi animali legati alla mitologia, piuttosto che bestie realmente esistenti. Tuttavia, la PETA sembra essere più turbata da un incontro in particolare, quello con Garm, un lupo gigante che combattiamo a Helheim.

Ecco cosa ha detto la PETA in un video pubblicato su Twitter:

@FiveTacey BOY, it's like Grey Wolf Sif all over again. We’re asking @SonySantaMonica to create a “PETA mode”, so #GodofWarRagnarok can be played without violence to animals! pic.twitter.com/AQ0x7n8K1s

— PETA (@peta) November 17, 2022