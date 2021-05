God of War Ragnarok, indizi nascosti nell’ultima immagine di Barlog?

Un nuovo artwork che Cory Barlog, director di God of War Ragnarok, ha diffuso su Twitter dopo che ha deciso di utilizzarlo come immagine header del suo profilo, ha scatenato i fan della serie alla ricerca di indizi.

Il sequel di God of War è infatti rimasto nel mistero dopo il teaser trailer rilasciato l’anno scorso e gli appassionati sono alla ricerca di qualunque possibile suggerimento che possa anticipare qualcosa sul prossimo capitolo del franchise.

Già negli scorsi giorni molti giocatori avevano scoperto alcuni dettagli nel logo, svelando come in qualche modo sarebbe collegato anche al breve video rilasciato per annunciarlo.

Al momento il director non si è voluto esprimere su una finestra di lancio di Ragnarok, svelando che uscirà solamente quando sarà effettivamente pronto.

Tuttavia, come riportato anche da Game Rant, sembra che l’ultima immagine condivisa in giornata possa aver nascosto diversi indizi, che gli utenti di Reddit stanno cercando di decifrare al meglio delle loro possibilità.

Nell’immagine è possibile osservare tanti personaggi della serie seduti ad una tavola imbandita, tra cui non possono ovviamente mancare Kratos ed il figlio Atreus.

Uno degli aspetti più particolari è sicuramente rappresentato dai calici, in cui sono visibili dei simboli runici dipinti su ciascuno di essi: purtroppo l’immagine non è chiarissima e dunque i giocatori stanno ancora cercando di capire quale sia il messaggio nascosto da Cory Barlog.

Esistono però altri piccoli dettagli che sono stati individuati da altri fan: per esempio, nella finestra sullo sfondo è visibile la silhouette di una figura misteriosa, che si ipotizza potrebbe essere Thor.

Sempre nello sfondo pare inoltre sia visibile Hildisvíni, il cinghiale magico utilizzato da Freya nella mitologia come cavalcatura.

Un altro utente è invece riuscito a scoprire ulteriori simboli runici nascosti vicino al camino, che recitano le parole «Ragnarok is coming», che tradotto significa «Ragnarok sta arrivando».

Queste stesse parole erano già state inserite come teaser in un tema gratuito PS4 di God of War reso disponibile per l’anniversario nel 2019: quest’immagine potrebbe dunque essere più importante di quanto non si potesse credere dopo la prima occhiata.

Non ci resta che aspettare se la community sarà in grado di scovare altri indizi nascosti nell’immagine: nel frattempo vi terremo naturalmente aggiornati con tutti gli annunci legati a Ragnarok.

Il 20 aprile God of War ha compiuto 3 anni e Sony ha invitato a rigiocare l’avventura di Kratos ed Atreus: molti fan però hanno iniziato a domandarsi se nuove notizie sul sequel fossero effettivamente in arrivo.

Un leak avrebbe inoltre svelato quale sarà il prossimo progetto di Santa Monica dopo God of War Ragnarok: dovrebbe trattarsi di una nuova IP a tema fantasy.