God of War Ragnarok, il Photo Mode esiste già (più o meno)

God of War Ragnarok, la seconda avventura di Kratos e Atreus, è un’esperienza a tutto tondo, sebbene a quanto pare i fan abbiano già iniziato a chiedere a gran voce l’arrivo di un Photo Mode.

Il sequel del gioco uscito nel 2018 è acquistabile su PS4 e PS5 dal 9 novembre scorso.

Ora, mentre i fan sembrano aver già scelto il momento maggiormente impressionante e unico di God of War Ragnarok, si è tornati a parlare della modalità legata alle foto da scattare in-game.

Come riportato anche da PSU, un modder sarebbe riuscito a sbloccare anzitempo il Photo Mode del nuovo gioco di Sony Santa Monica.

Sony Santa Monica Studio ha in programma di rilasciare la Modalità Foto di God of War Ragnarok tra alcune settimane, ma a quanto pare il modder Speclizer è riuscito a sbloccare la versione incompiuta di tale modalità.

Parlando con Eurogamer, il modder ha rivelato che la modalità è attualmente nello stesso stato della modalità foto di God of War del 2018, anche se ci sono alcune differenze nell’interfaccia utente e la possibilità di cambiare l’espressione di Mimir.

Poco sotto, il tweet che la mostra in azione.

Unfinished Photo Mode Unlocked in God of War Ragnarok! #GodofWarRagnarok pic.twitter.com/RMOEr8lZWB — Speclizer (@Speclizer_) November 11, 2022

La modalità foto di Ragìnarok non è ancora stata completata, quindi potrebbero esserci altre modifiche al momento del rilascio finale.

Nel frattempo, come si può vedere nel video di Speclizer tramite il tweet poco sopra, non tutte le opzioni sono ancora completamente funzionanti. Non ci resta quindi che attendere aggiornamenti al riguardo.

Nel mentre, avete letto che in alcune edizioni da collezione di God of War Ragnarok manchi il gioco vero e proprio, con sommo disappunto da parte dei giocatori.

Ma non solo: avete visto anche che una teoria dei fan di Ragnarok suggerisce che la data di uscita del sequel sia stata influenzata dalla mitologia norrena?

Per concludere, nella nostra recensione che trovate sulle pagine di SpazioGames a questo indirizzo, vi abbiamo reso noto che si tratta della «prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile».