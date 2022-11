God of War Ragnarok, la data di uscita nasconderebbe un «segreto» mitologico

Manca davvero poco all’uscita di God of War Ragnarok, la nuova avventura di Kratos e Atreus prevista nei negozi digitali e non tra una manciata di giorni.

Il sequel del titolo uscito nel 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero basso) è infatti previsto su PS4 e PS5 dal 9 novembre 2022.

La nostra recensione, che trovate a questo indirizzo, vi ha spiegato a chiare lettere che si tratta della «prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile».

Ora, mentre il successo di critica ottenuto da God of War Ragnarok ha lasciato piacevolmente sorpresi sia la stampa e gli addetti ai lavori, i fan avrebbero scovato un segreto nascosto nientemeno che nella data di uscita.

Come riportato anche da Games Radar, una teoria dei fan di God of War Ragnarok suggerisce che la data di uscita del sequel sia stata influenzata dalla mitologia norrena, tanto che lo sviluppatore Santa Monica non ha del tutto escluso la sua validità.

Come teorizzato da un utente Twitter, è possibile che la data di uscita del sequel sia stata decisa dall’eclissi lunare totale che si verifica questo mese.

Per chi non lo sapesse, un’eclissi di questo genere (nota anche come ‘Luna di sangue’) è un evento celeste che vede il sole, la terra e la luna allinearsi perfettamente tra loro (per questo motivo, la luna appare rossa nel cielo).

Come spiegato nel tweet, nella mitologia norrena si crede che un’eclissi lunare totale avvenga quando i lupi Sköll e Hati riescono a catturare il sole e la luna.

Si pensa che quando la luna diventa rossa (Luna di sangue) significa che i due hanno divorato il sole e la luna, e che quindi il Ragnarök è iniziato.

E in quale data si verificherà l’eclissi totale questo mese? L’8 novembre. E quando esce ufficialmente God of War Ragnarok? Il 9 novembre. Una vicinanza decisamente sospetta, non c’è che dire.

Ricordiamo che il gioco sarà il canto del cigno su PS4, tanto che sulla precedente generazione di console PlayStation il titolo sembra girare sorprendentemente bene.