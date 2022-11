The Game Awards: tutti i vincitori, dalla fondazione a oggi

I The Game Awards 2022 sono alle porte ed è tempo di fare un po’ revisionismo storico su tutti i vincitori delle passate edizioni.

Dal 2014 sino ai giorni nostri, la manifestazione condotta da Geoff Keighley ha celebrato alcune tra le migliori produzioni videoludiche dell’anno (oltre a proporre una valanga di World Premiere e annunci di peso).

Grazie al trionfo di giochi come The Witcher 3 Wild Hunt, Dragon Age Inquisition, Sekiro Shadows Die Twice e molti altri ancora, le passate edizioni dei TGA hanno sicuramente riservato molte sorprese.

Via Twitter, quindi, è stata riportata la lista di tutti i GOTY dal 2014 sino all’ultima edizione dello scorso anno, che ha visto trionfare It Takes Two.

In attesa di scoprire i candidati ufficiali all’edizione 2022 dei The Game Awards, prevista tra appena una manciata di settimane, gli organizzatori hanno deciso di “rispolverare” le produzioni eccellenti del passato recente.

C’è da dire che, guardando l’elenco completo dei GOTY, le varie edizioni dei TGA ci hanno senza alcun dubbio regalato alcune gemme videoludiche entrate di diritto nell’olimpo dei capolavori.

Ecco, poco più in basso, la lista dei Game of The Year divisi per anno, a partire dal ’14:

2014 – Dragon Age Inquisition

2015 – The Witcher 3 Wild Hunt

2016 – Overwatch

2017 – The Legend of Zelda Breath of the Wild

2018 – God of War

2019 – Sekiro Shadows Die Twice

2020 – The Last of Us Part II

2021 – It Takes Two

Ricordiamo che, per quanto riguarda i The Game Awards 2022, l’appuntamento è fissato per l’8 dicembre 2022, in modo tale da scoprire quali sorprese ci riserverà l’edizione annuale degli Oscar del videogioco.

Seguiremo ovviamente l’evento in diretta – e in grande stile – quindi assicuratevi di non perdere alcun aggiornamento su queste stesse pagine.

