Far Cry 6 è il Game of the Year 2022, per una molto audace Ubisoft

Far Cry 6 non è stata un’uscita molto esaltante per Ubisoft, considerata l’importanza del franchise. O almeno questo credevamo fino ad oggi.

L’ultimo titolo della fortunata serie, che potete recuperare su Amazon in ogni caso, non è stato ovviamente un disastro, ma neanche il grande successo che deve essere un prodotto del genere.

Anche l’idea dei DLC con i villain più importanti della serie sembrava un buon modo per risollevare le sorti del titolo, ma non hanno funzionato granché.

Far Cry 6 è stato anche protagonista di storie molto divertenti, come Ubisoft che prendeva in giro i giocatori che si erano allontanati dal titolo, ma non è servito a rendere il titolo indimenticabile.

Ma questo non sta impedendo ad Ubisoft di incensare il titolo, definendolo addirittura il “game of the year”, come riporta Insider Gaming.

Qualcuno ha infatti scoperto un “Game of the Year Upgrade Pass” per Far Cry 6, all’interno di alcune pagine di vari store digitali.

Un pacchetto che, teoricamente, dovrebbe garantire tutti i contenuti aggiuntivi per il titolo in una sola soluzione, ad un prezzo vantaggioso.

Far Cry® 6 Game of the Year Upgrade Pass | XBOX pic.twitter.com/e0sneIhMn1 — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) September 27, 2022

Al di là dell’offerta in sé che dovrebbe essere anche interessante, è curioso che Ubisoft definisca Far Cry 6 addirittura il gioco dell’anno visto che, insomma, non è che sia stato recepito con le migliori lodi.

Il punteggio ricevuto su Metacritic, che non è legge ovviamente ma una cartina tornasole dei giudizi della critica, non è quello di un titolo che può candidarsi ad essere effettivamente uno dei migliori dell’anno.

Stupisce, quindi, che Ubisoft abbia voluto utilizzare questa nomenclatura per un pass, dimostrando una certa audacia e una sicurezza invidiabile, va detto.

Come potete constatare anche dalla nostra recensione, non è che Far Cry 6 sia onestamente la nostra prima scelta in quanto ai migliori videogiochi usciti nel 2022.

Vedremo come si comporterà il publisher con i suoi prossimi titoli, come Assassin’s Creed Mirage che promette di riprendere con sé alcune delle caratteristiche più amate della serie.