God of War Ragnarok ha avuto, ovviamente, il miglior lancio della serie

Che God of War Ragnarok potesse essere un successo era facilmente immaginabile, ma che potesse surclassare il suo predecessore un po’ meno.

La nuova epopea di Santa Monica Studio, che è arrivata anche su PlayStation 4 tramite Amazon, è arrivata in modo dirompente sul mercato.

Dopo un sviluppo lunghissimo e molto intenso, talmente tanto che gli sviluppatori hanno anche rischiato di dare di matto.

A qualche giorno dall’uscita i fan hanno già trovato il loro momento migliore di God of War Ragnarok, mentre il titolo ha già venduto tantissimo.

Dopo la grande campagna pubblicitaria, il grande lavoro fatto dal titolo precedente, e l’affetto dei fan, Ragnarok ha già registrato vendite record.

Come riporta Games Industry, God of War Ragnarok è abbondantemente già tra i migliori videogiochi della serie in quanto a vendite.

È in procinto di essere il quarto gioco della serie a raggiungere la vetta delle classifiche in scatola del Regno Unito, e rispetto al suo predecessore del 2018 c’è un dato clamoroso.

«Nel 2018, God of War si è classificato al quinto posto per unità e ricavi sui formati Sony», ha dichiaratato il capo di GfK Dorian Bloch a Games Industry.

Una performance davvero notevole, per un rilancio su PlayStation 4 che ha rappresentato ovviamente una scommessa vinta.

Ebbene, God of War Ragnarok debutterà nelle classifiche come il miglior gioco della serie, e la velocità delle vendite è sorprendente:

«Le vendite fisiche del day one erano già maggiori di qualsiasi altra vendita al lancio di un’intera settimana per altri titoli in questo franchise.»

In un giorno, banalmente, Ragnarok ha venduto quanto God of War del 2018 in un settimana.

Ma qual è il gioco migliore dei due, in ogni caso? Con questo videoconfronto potremmo dare finalmente un giudizio definitivo.

Nel frattempo i giocatori stanno aspettando però il photo mode, anche se qualcuno lo ha già inserito nel gioco a modo suo, diciamo.