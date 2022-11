Elden Ring, scoperto un nuovo curioso segreto dopo 730 ore

L’originale gameplay design di Elden Ring permette ai giocatori una libertà di approccio mai vista prima in un titolo realizzato da FromSoftware, rendendo potenzialmente ogni gameplay davvero unico.

Questo significa anche che quest e dialoghi scoperti potrebbero rivelarsi potenzialmente diversi per ogni singolo giocatore, dato che l’Interregno è così vasto da rendere molto difficile individuare tutti i segreti di Elden Ring al vostro primo tentativo (trovate la Launch Edition in sconto su Amazon).

E mentre c’è chi riesce a scoprire segreti, dopo mesi dal lancio, perfino nella cover stessa del gioco, un fan ha svelato di aver scoperto un nuovo dialogo speciale dopo 730 ore di gioco, che svela un indizio relativo a una delle quest secondarie affrontabili.

L’utente Reddit I_AmDaVikingNow ha infatti pubblicato un video di una sua conversazione con Melina in un luogo di grazia, ammettendo di aver fatto molteplici run ma di non averla mai vista prima di questo momento (via Game Rant).

Melina accenna infatti a Boc e a come lo sente spesso piangere per via dell’assenza di sua madre, suggerendo al Senzaluce che ha bisogno che qualcuno gli dica che è bellissimo: si tratta di un indizio che ci aiuterà a completare la sua relativa quest secondaria.

Molti fan hanno commentato con sorpresa di fronte a questa scoperta, dato che in molti si erano chiesti come fosse possibile riuscire a scoprire la risposta esatta da riferirgli senza aver scoperto per puro caso questa conversazione, che vi riproporremo di seguito:

Curiosamente, non si tratta però dell’unico segreto nascosto nella stessa conversazione: Melina appare infatti curiosa sul motivo del suo comportamento, domandandosi se agisce così proprio perché ha avuto una madre.

Un dialogo nascosto molto importante e interessante che non solo ci svela come dialogare con Boc, ma riaccende il mistero sulle origini di Melina stessa: vedremo se nelle prossime settimane la community riuscirà a scoprire ulteriori dettagli su nuovi intriganti misteri.

La continua ricerca di segreti nascosti è solo uno dei tanti aspetti che hanno permesso a Elden Ring di diventare un incredibile successo, al punto che FromSoftware adesso vuole pubblicare da sola i propri giochi futuri.

Nel frattempo, gli sviluppatori potrebbero continuare a supportare il soulslike open world con nuovi contenuti: l’ultimo aggiornamento potrebbe aver già anticipato novità in arrivo con un DLC.