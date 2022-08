Prenota ora la Collector’s Edition di Hogwarts Legacy!

Da quando è stata annunciata, è diventata subito l’oggetto del desiderio dei fan di Hogwarts Legacy. Stiamo parlando della Collector’s Edition del gioco dedicato al mondo di Harry Potter, i cui pre-ordini sono aperti da oggi e che come immaginerete sta andando rapidamente a ruba tra i fan.

In Italia è possibile prenotarla dal rivenditore GameStop a questo indirizzo. Come di solito prevede la catena, il prezzo reale è visibile solo per chi ha una carta lv 3, quindi quello indicato nella pagina non è quello reale – niente paura. Per prenotarla è necessaria una card LV 3 o Epic di GameStop.

Questa folle Collector’s Edition includerà diversi bonus speciali per i fan, tra cui tre giorni di anticipo sull’accesso al gioco, previsto per il 10 febbraio per tutti gli altri ma per il 7 febbraio per chi comprerà questa versione.

Il suo pezzo forte è sicuramente la bacchetta magica volante da collezione, inclusa e che potete esporre con una base a forma di libro davvero splendida.

Ad affiancare questo pregiato oggetto da collezione troviamo la Scatola da Collezione e l’immancabile Steelbook – comprensiva del gioco in edizione fisica. Ci sono anche diversi bonus digitali che potete portare a casa per rendere unico il vostro maghetto, compreso il pacchetto dedicato alle Arti Oscure.

Nello specifico, questa versione comprende:

Pacchetto delle Arti Oscure

Set cosmetico delle Arti Oscure

Cavalcatura Thestral

Arena di combattimento delle Arti Oscure

Steelcase e Gioco Completo

Bacchetta fluttuante su base a forma di libro

L’abito con ricamo di Kelpie

Accesso anticipato di 72 ore

Cappello a bustina delle Arti Oscure

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il prossimo mese di febbraio. Il gioco arriverà anche su Nintendo Switch, ma non sappiamo ancora in che data.

Potete attenderlo dando un’occhiata all’ultimo trailer, ma anche sbirciando il nostro articolo di riepilogo con tutti i dettagli dedicati.

Ora, affrettatevi per la Collector’s Edition, prima che voli via con un colpo di bacchetta magica!

» Prenota la Collector’s Edition su Game Stop «