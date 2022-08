Hogwarts Legacy, la magia invade la Opening Night Live

Geoff Keighley aveva anticipato che il gioco sarebbe stato tra i protagonisti della sua Opening Night Live alla Gamescom 2022 e così è stato: Hogwarts Legacy è salito sul palco di Colonia per mostrarsi da vicino in un nuovo video.

Ora, come promesso, il gioco si è mostrato in un nuovo video gameplay che non mancherà di emozionare i fan del mondo magico.

Le atmosfere che i fan ben conoscono vanno di pari passo alla presentazione dei contenuti della Digital Deluxe Edition a fine trailer, con tanto di bonus a tema ippogrifo (i pre-ordini prenderanno il via il 25 agosto).

Vi ricordiamo che solo pochi giorni fa Hogwarts Legacy aveva visto ufficialmente l’annuncio del suo rinvio: atteso inizialmente per la fine dell’anno, il titolo è invece slittato fino al prossimo 10 febbraio, almeno sulle maggiori piattaforme. Rimane da scoprire, invece, quando lo vedremo ufficialmente su Nintendo Switch.

Se volete mettere insieme tutto quello che sappiamo sul gioco dedicato all’universo di Harry Potter, vi ricordiamo che potete dare un’occhiata al nostro esaustivo articolo che vi ricorda ogni singolo dettaglio su Hogwarts Legacy.