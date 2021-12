God of War Ragnarok, data di lancio ufficiale in arrivo? C’è un forte indizio

Una delle notizie che i fan PlayStation stanno attendendo con maggiore impazienza è sicuramente l’annuncio della data di lancio di God of War Ragnarok, attualmente fissata a un generico 2022.

Nelle ultime ore il sequel di God of War è stato infatti circondato da speculazioni e anticipazioni riguardanti la sua uscita, a dimostrazione di quanto sia attesa dai videogiocatori l’ultima avventura di Kratos.

Un leak del database PlayStation avrebbe svelato che l’uscita sarebbe prevista per il 30 settembre, ma naturalmente non c’è ancora nulla di certo: potrebbe infatti trattarsi semplicemente di un placeholder in attesa dell’annuncio ufficiale.

Il lavoro di Santa Monica sembrerebbe però essere sicuramente a buon punto, a giudicare dalle ultime informazioni riportate da Game Rant, che suggerirebbero come l’annuncio del lancio di God of War Ragnarok potrebbe essere più vicino del previsto.

L’ente di valutazione videoludico dell’Arabia Saudita, corrispondente quindi al nostro PEGI, pare abbia già emesso una valutazione nei confronti di God of War Ragnarok, ritenendo che si tratti di un gioco consigliato solo per utenti dai 18 anni in su.

La particolarità di questa notizia è il fatto che questo ente ha una categoria distinta per i giochi che devono ancora essere rilasciati, dove viene sottolineato semplicemente che tali titoli sono in attesa di una classificazione.

Questo significa che, pur non avendo ovviamente potuto giocare al sequel di God of War, l’ente di valutazione ha già potuto ricevere informazioni sufficienti a poterlo già classificare.

God of War Ragnarok has been rated “M for 18+” by The official account of the age classification of the Kingdom of Saudi Arabia.

Official release date should be sooner than expected #PS5 #PS4 #GodOfWarRagnarok #GodofWar pic.twitter.com/85l9v99B6b — Joe Miller (@JoeMiller101) December 29, 2021

Pur non significando che God of War Ragnarok sia completo o in uno stato giocabile, la valutazione sarebbe la prova che il team di sviluppo avrebbe già portato a termine i principali lavori, rendendo dunque sempre più probabile un annuncio della data di lancio ufficiale nelle prossime settimane.

Naturalmente non c’è ancora nulla di certo riguardante un possibile annuncio, anche se rappresenta un indizio molto importante: vi terremo costantemente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità sulla vicenda.

L’attesa per il secondo capitolo di God of War è talmente elevata che c’è chi ha deciso di trasformarne la cover in una bellissima animazione gratis, apprezzata anche dagli stessi sviluppatori.

Nel frattempo, seppur Ragnarok non sia ancora uscito né ci sia una data di lancio ufficiale, sembra che Santa Monica stia già iniziando a pensare al possibile terzo capitolo.