Videogiochi in calo a novembre, God of War e Pokémon salvano la situazione

Mentre l’anno va a chiudersi è tempo di fare gli ultimi conti nel mondo dei videogiochi, che sono stati salvati da God of War Ragnarok e Pokémon Scarlatto e Violetto.

I nuovi giochi della serie, che hanno permesso anche la creazione di una Nintendo Switch a tema che trovate su Amazon, sono probabilmente tra i giochi più discussi dell’anno.

Ma anche tra quelli più venduti, e questo nonostante per Metacritic gli ultimi titoli siano tra i peggiori di sempre.

Discorso diverso per God of War Ragnarok che oltre ad aver venduto, ad aver ricevuto valutazioni positive, sta anche vincendo numerosi premi.

Se i due videogiochi sono stati campioni d’incassi anche a novembre, lo stesso non si può dire del mercato dei videogiochi in generale.

Come riporta Game Industry, infatti, le vendite generali dell’indotto videoludico sono in forte calo rispetto all’anno scorso.

18.1 milioni di videogiochi sono stati venduti in tutta Europa nel novembre 2022, secondo gli ultimi dati GSD, numeri altissimi sulla carta ma che rappresentano un calo del 17% rispetto a novembre 2021.

Per quanto riguarda il digital download sono 7.8 i milioni di videogiochi scaricati, un 15% in meno rispetto allo scorso anno, con 10.4 milioni acquistati in copia fisica (meno 18%).

Per gli analisti tra le differenze fondamentali c’è anche il fatto che Call of Duty: Vanguard è stato lanciato a novembre dello scorso anno, mentre Modern Warfare 2 quest’anno è arrivato a ottobre. Il mese di novembre, quindi, non avrebbe avuto il tipico boost del Call of Duty annuale che anche quest’anno è andato comunque bene, anzi benissimo.

Il gioco più venduto di novembre è ufficialmente God of War Ragnarok, con un incremento del 62% in più di unità rispetto al suo predecessore. Secondo le analisi, la realtà sarebbe stata diversa se Nintendo avesse condiviso i dati delle vendite digitali e se si combinassero le vendite di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, complessivamente più alte.

Speriamo che il trend delle vendite dei videogiochi possa tornare a salire a partire dal prossimo anno, anche se pure titoli stoici come GTA V hanno segnato delle battute d’arresto.

Mentre i videogiochi più amati dell’anno non sono nessuno di quelli citati, ma uno a sorpresa (o forse neanche tanto).