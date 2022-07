God of War Ragnarok come Starfield: l’annuncio nasconde una curiosa coincidenza

God of War Ragnarok e Starfield sono indubbiamente le due esclusive più attese, rispettivamente, dai fan PlayStation e Xbox, ma per una curiosa coincidenza sembra che non si tratti dell’unico aspetto che accomuna le due grandi produzioni.

Nelle scorse ore è stata infatti ufficializzata la data di lancio di God of War Ragnarok (che potete prenotare al prezzo minimo garantito su Amazon), su cui il team di Santa Monica Studio ha ammesso di aver riflettuto a lungo

Se molti fan si sono infatti detti convinti che sia proprio la data di lancio a nascondere indizi importanti per la storia, quel che appare decisamente curioso è che, forse, Sony avrebbe previsto inizialmente un day one diverso per l’ultima avventura di Kratos.

Come riportato da ComicBook.com, PlayStation si sarebbe infatti lasciata sfuggire che la data di lancio inizialmente prevista non avrebbe dovuto essere il 9 novembre, ma l’11 novembre: la stessa data in cui era inizialmente previsto il lancio di Starfield.

A differenza della produzione di Bethesda, rinviata al prossimo anno e di cui qualche fan è già convinto di aver scoperto la data, l’uscita di God of War Ragnarok sarebbe stata dunque anticipata di qualche giorno, ma appare certamente curioso come l’11 novembre abbia rappresentato una data «da evitare» per entrambi i titoli.

L’indiscrezione è emersa grazie alla stessa Sony, che ha pubblicato per errore sui social un trailer di God of War Ragnarok che indicava proprio l’11 novembre come il day one: i tweet sono stati poi prontamente cancellati, ma non prima che i follower riuscissero a salvare il video che vi riproporremo di seguito.

I got the video, they should know we move quick on drops like this, Sony playing games out here pic.twitter.com/S8P4CP4xVC — Matt Boucher (@Trash_Gamer143) July 15, 2022

L’11 novembre sarebbe stato in linea con i precedenti lanci videoludici di casa PlayStation, capitando di venerdì, ma alla fine gli sviluppatori hanno deciso di rilasciarlo il mercoledì della stessa settimana.

Mercoledì è infatti considerato il «giorno di Odino» ed è dunque una data decisamente più simbolica e appropriata per il lancio dell’ultima avventura di Kratos: in ogni caso, il fatto che sia God of War Ragnarok che Starfield abbiano dovuto rinunciare alla stessa data è una divertente coincidenza.

Ricordiamo che grazie all’apertura dei pre-order abbiamo potuto scoprire quali saranno le prestazioni di GoW Ragnarok su PS5, tuttavia chi voleva prenotare le edizioni limitate potrebbe rimanere deluso: le Jotnar Edition costano già oltre 1000 euro per colpa dei bagarini.