God of War Ragnarok svela ufficialmente le performance next-gen su PS5

Il momento del lancio di God of War Ragnarok è ormai vicino: dopo una lunga attesa i fan hanno finalmente avuto la conferma ufficiale sull’uscita della prossima avventura di Kratos, che avverrà entro la fine dell’anno.

In occasione dell’apertura dei pre-order, anche in Italia (potete prenotarlo al prezzo minimo garantito su Amazon) diversi retailer hanno aggiornato le descrizioni ufficiali del prodotto, svelando così alcune novità molto interessanti.

Sebbene la maggior parte della trama continui a essere avvolta nel mistero, anche se molti fan sono convinti che sarebbero emersi diversi indizi proprio dalla data di lancio, oggi sappiamo finalmente quali prestazioni next-gen potranno aspettarsi i giocatori che sceglieranno l’edizione PS5.

Come riportato da VGC, sembra infatti che la versione PS5 di God of War Ragnarok avrà a disposizione due modalità grafica: il 4K nativo raggiungerà 30FPS fissi, ma ci sarà anche la possibilità di utilizzare la risoluzione dinamica con 4K in upscaling, raggiungendo così 60FPS.

Il sequel di God of War offrirà dunque ai giocatori la possibilità di scegliere tra qualità grafica e frame rate, seguendo dunque l’esempio di molti altri titoli di ultima generazione.

L’edizione PS5 sarà inoltre in grado di supportare il feedback aptico e gli adaptive trigger, ma sarà possibile anche utilizzare l’audio 3D multidirezionale: gli sviluppatori hanno dunque cercato di sfruttare pienamente le feature più importanti della console di ultima generazione.

Viene inoltre segnalato che su console next-gen sarà possibile ammirare anche migliori riflessi, luci e ombre, ma non sarebbero gli unici miglioramenti da un punto di vista grafico, che includeranno dettagli geometrici superiori e una deformazione della neve più realistica.

L’ultima avventura di Kratos promette dunque di essere molto ambiziosa per i giocatori next-gen: non resta dunque che attendere fiduciosi il lancio dell’ultima fatica di Santa Monica Studio, con l’appuntamento previsto per il 9 novembre 2022.

Se sarete fortunati potreste anche riuscire a prenotare una delle preziose Collector’s Edition, che però hanno fatto arrabbiare molto alcuni giocatori.

La community ha comunque deciso di ingannare l’attesa cercando di scoprire tutti i segreti della nuova esclusiva PlayStation: alcuni fan sono convinti di aver scoperto molti dettagli grazie alla mappa.