Starfield uscirà presto? C’è chi è convinto di aver scoperto la data di lancio

L’uscita di Starfield, l’ultimo ambizioso RPG di Bethesda, sembrerebbe attualmente ancora distante: gli sviluppatori hanno infatti recentemente ammesso che servirà più tempo per svilupparlo, promettendo un lancio nel 2023.

Gli autori di Skyrim (potete recuperare la Anniversary Edition in offerta su Amazon per il Prime Day) non si sono però voluti sbilanciare oltre tale data, non comunicando dunque un appuntamento specifico da segnare sul calendario.

Tuttavia, alcuni fan ritengono che l’indizio sarebbe stato in realtà nascosto sapientemente dalla stessa Bethesda nei precedenti trailer: come riportato da PC Gamer, sta iniziando a farsi strada tra la community una teoria che potrebbe perfino riuscire a svelare la data di lancio.

Il tutto avrebbe origine da un easter egg presente nel trailer: il numero segnato sulla nave spaziale è «SV 821 393», lo stesso indicato nel brevetto della celebre «Macchina Volante» dei fratelli Wright.

Ebbene, il brevetto fu registrato il 23 marzo 1903: tenendo in considerazione tale data, molti fan sospettano che Bethesda potrebbe aver scelto il 23 marzo 2023 come data di lancio ufficiale di Starfield, che corrisponderebbe al 120esimo anniversario dalla sua registrazione.

Considerando che l’intento iniziale degli sviluppatori era rievocare il decimo anniversario di Skyrim, reso poi impossibile in seguito al rinvio, tale data sarebbe effettivamente evocativa e corrisponderebbe alla finestra di lancio emersa tramite Xbox Game Pass.

Si tratta indubbiamente di una teoria affascinante, ma supportata da ben pochi fatti e non confermata da alcuna fonte di Bethesda o Xbox: per questo motivo, vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa di ulteriori novità ufficiali.