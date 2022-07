God of War Ragnarok, la data di lancio nasconderebbe indizi per la storia

Dopo una lunga attesa, nelle scorse ore è finalmente arrivata la data di lancio di God of War Ragnarok che, oltre a rivelare quando sarà possibile mettere le mani sulla nuova avventura di Kratos, potrebbe aver svelato alcuni indizi su cosa aspettarsi all’interno del gioco.

Molti fan sono infatti convinti che il day one del sequel di God of War (che potete acquistare in consegna rapida su Amazon) non sia stato scelto a caso, ma nasconderebbe perfino delle implicazioni in-game vere e proprie.

Game Rant riporta infatti la teoria di alcuni fan, diffusasi rapidamente sui social, secondo cui il 9 novembre assumerebbe un significato ben più profondo di quanto ci si potrebbe aspettare, in particolar modo per il numero nove stesso.

Viene infatti ricordato che non solo il 9 novembre corrisponda al «giorno di Odino», essendo un mercoledì, ma che proprio God of War Ragnarok rappresenti il nono capitolo della serie, includendo anche lo spin-off mobile e i capitoli rilasciati originariamente su PSP.

Come se non bastasse, Ragnarok dovrebbe includere tutti i nove regni della mitologia norrena e in numerologia, infine, il numero 9 significa anche «conclusione» in numerologia.

– Hm #GodOfWarRagnarok releases on November 9th

– It will have 9 realms?

– Odin day is 9th (Wednesday)

– This is the 9th game in the series, (trilogy + ascension, 2 psp games, gow'18 and mobile Betrayal game)

– Also: "In numerology, the number 9 represents completion" pic.twitter.com/mTv0vIoPhN — Pyo 5️⃣ (@mrpyo1) July 6, 2022

Sebbene sia difficile pensare che questo possa essere l’episodio finale di God of War, Ragnarok potrebbe però rappresentare la conclusione del viaggio di Kratos: i fan sospettano che questa sarà l’ultima volta che vedremo l’amato protagonista.

Naturalmente allo stato attuale si tratta solo di una teoria molto interessante, che vi invitiamo a prendere con le dovute precauzioni in attesa di scoprire la storia completa.

Nel frattempo, c’è chi ha deciso di analizzare a fondo la mappa inclusa nella Jotnar Edition, scoprendo tutti i segreti nascosti di God of War Ragnarok.