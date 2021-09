God of War: Ragnarok: come fare l’upgrade da PS4 a PS5 e quanto costa

God of War: Ragnarok è stato uno dei protagonisti di PlayStation Showcase 2021, dove abbiamo potuto vedere finalmente per la prima volta Kratos e Atreus a qualche tempo dalle vicende dell’originale God of War.

Il gioco non ha ancora una finestra di lancio ma dovrebbe arrivare nel corso del 2022: attendiamo che Sony diffonda più dettagli in merito. Tuttavia, sappiamo già che uscirà sia su PS4 che su PS5.

I giocatori che lo acquisteranno su PS4 avranno diritto a effettuare l’upgrade su PS5, ma non sarà gratis: vediamo tutti i dettagli.

God of War: Ragnarok arriverà su PS4 e PS5

God of War: Ragnarok – Come fare l’upgrade da PS4 a PS5

Ci sono due opzioni per i possessori di God of War: Ragnarok che lo compreranno su PS4: avere una copia fisica o una copia digitale.

Upgrade da copia fisica

Se siete tra coloro con la copia fisica, per avere l’upgrade a PS5 è necessario possedere una PlayStation 5 con Blu-Ray. La console senza lettore, infatti, non permette di inserire il disco di gioco per segnalare di essere già in possesso di God of War: Ragnarok.

Upgrade da copia digitale

Molto più semplice, invece, l’upgrade con la copia digitale: semplicemente eseguendo l’accesso su PlayStation store con il vostro account, sia su PS5 standard che PS5 digital, risulterete già possessori di God of War: Ragnarok e potrete acquistare l’upgrade da scaricare.

Quanto costa l’upgrade a PS5 di God of War: Ragnarok

Per quanto riguarda, invece, il prezzo, Sony è stata molto chiara in occasione di Horizon: Forbidden West: venne infatti precisato che quello sarebbe stato l’ultimo aggiornamento gratis a PS5, mentre i giochi futuri avrebbero seguito tutti la stessa politica, se cross-generazionali.

Proprio per questa politica, l’upgrade di God of War: Ragnarok da PS4 a PS5 costerà 9,99€. È lo stesso prezzo visto anche, per esempio, in Death Stranding: Director’s Cut, che proponeva però in quel caso dei contenuti aggiuntivi rispetto alla release che debuttò su PS4 nel 2019.