God of War può diventare davvero molto strano da vedere

God of War è arrivato su PC ormai diversi mesi fa, sebbene alcune mod come quella chiamata ‘Potato’ riescono ancora oggi a risultare a modo loro davvero esilaranti.

Le avventure di Kratos e Atreus nel mondo nordico popolato da creature e dei della mitologia norrena (che trovate anche su Amazon) si sono fin da subito imposte come uno dei giochi più belli da vedere degli ultimi tempi, anche su PS4.

E se alcune mod sono state in grado di rendere la grafica del gioco ancora più bella da vedere, si è ora deciso di fare il procedimento opposto.

Senza contare che di recente Omega Fantasy ha condiviso un video che mostra un’incredibile mod che include il Kratos del classico God of War 3 ma per il capitolo uscito nel 2018.

Ora, come riportato da Game Byte, la cosiddetta God of War Potato Mode disponibile per la versione PC del gioco è uno spettacolo da vedere, nel bene e nel male.

Di cosa si tratta, nello specifico: essenzialmente, la mod porta le impostazioni del gioco al suo minimo assoluto, per un risultato che lo fa sembrare quasi un gioco per Nintendo 64 (per via delle texture slavate e prive di dettagli).

Poco sotto, trovate un video di ben 22 minuti che mostra questa strana versione di God of War in tutta la sua stranezza (un grazie a GameSpot).

Quando il gioco è uscito su PS4, ormai quasi quattro anni fa, non solo è diventato uno dei migliori giochi disponibili per la console Sony, ma anche uno dei più belli da vedere.

Ragion per cui, una mod del genere lascia sicuramente il tempo che trova (al netto di qualche sorriso).

Restando in tema, avete letto che i fan si sono persi nell’immaginare l’attore perfetto per il ruolo di Kratos nella serie TV dedicata al Dio della Guerra?

Parlando invece del sequel del gioco del 2018, Sony e Santa Monica Studio si sentono molto sicure di God of War Ragnarok non verrà rinviato.