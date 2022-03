Kratos nella serie TV di God of War: un poster svela l’attore perfetto

A inizio marzo è emersa la notizia che Amazon Prime Video starebbe in trattative per dare il via alla lavorazione di una serie TV ispirata a God of War.

Il gioco sviluppato da Santa Monica Studios si allineerà ai tantissimi videogiochi che diventeranno un prodotto live action destinato al piccolo o al grande schermo.

Basti pensare infatti che da poco un’altra grande IP PlayStation è diventata un film, ossia Uncharted, ottenendo un notevole successo al botteghino.

Sono in molti a domandarsi chi, nella serie TV di God of War, vestirà i panni – e i muscoli – dell’ex Dio della Guerra, sebbene ora una fan art sembra aver decretato l’attore ideale.

Da settimane gli appassionati si sono persi nell’immaginare l’attore perfetto per il ruolo di Kratos, una parte non certo facile vista anche la presenza scenica del personaggio in questione.

Ora, come riportato anche da ComicBook, qualcuno sembra aver immaginato la star giusta per poter interpretare il Fantasma di Sparta: Dave Bautista.

L’ex wrestler divenuto celebre al cinema per il ruolo di Drax nel Marvel Cinematic Universe sembra infatti avere tutte le carte in regola per interpretare Kratos, nonostante alcuni nei commenti lamentino l’età dell’attore (un po’ troppo in là).

Poco sotto, trovate il bellissimo fan poster realizzato dal bravissimo ‘83pixelstudios⁠’:

Restando in tema, il silenzio intorno a God of War Ragnarok ha fatto pensare a qualcuno che potrà essere rinviato: Santa Monica Studio ha risposto ai dubbi.

Ricordiamo anche che sul piccolo schermo è atteso nei prossimi mesi anche l’adattamento di Fallout, sempre prodotto da Amazon e davvero molto promettente.

Infine, avete visto le ultime foto dal set di The Last of Us, le quali mostrano due personaggi inediti mai visti prima?