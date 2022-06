God of War, ma con Joel ed Ellie, è il crossover che meritiamo

God of War è uno dei giochi più importanti della generazione PS4, sebbene i fan hanno ora deciso di dare vita a un crossover a tema PlayStation davvero unico.

In attesa del sequel dell’acclamata esclusiva uscita poi anche su PC (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) i fan di Kratos e Atreus hanno deciso di ingannare l’attesa nel migliore dei modi.

Così, mentre qualcuno ha deciso di trasformare il gioco dello studio di Sony Santa Monica in un fumetto vintage, è ora il turno di una fusione con i protagonisti di The Last of Us.

No, nulla a che vedere col folle crossover che fondeva GOW con I Simpson, bensì qualcosa di ancora più affascinante.

Come riportato anche da Push Square, l’ormai celebre Speclizer ha deciso di sostituire Kratos e Atreus con Joel ed Ellie da The Last of Us, con risultati sorprendenti.

Il video mostra la battaglia iniziale di God of War contro lo Straniero, che è stato ingegnosamente sostituito da David.

Guardare Joel e David che si affrontano con poteri simili a quelli di un dio è esilarante; l’ascia del Leviatano è stata sostituita da un tubo e Speclizer ha persino inserito alcuni dialoghi appropriati presi dal gioco Naughty Dog per accompagnare l’azione.

A seguire, vediamo Joel ed Ellie vagare in una foresta innevata, abbattere alcuni Draugr (ehm, Clicker) e vedere Joel fare i conti con un potente troll.

Siete in attesa del ritorno di Kratos e Atreus? Se la risposta è sì recuperate anche il nostro colossale speciale in cui vi raccontiamo tutto ciò che sappiamo sul prossimo gioco sviluppato dal team di Santa Monica e Sony.

Parlando invece di The Last of Us Part I, il prezzo di listino del titolo in uscita a settembre ha sollevato enormi polemiche, cosa questa che ha portato i fan a definirlo addirittura ‘una truffa”’.