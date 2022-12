God of War, la serie TV sarà «incredibilmente fedele» al videogioco: ecco i primi dettagli

Dopo che Sony aveva già anticipato l’annuncio, nelle scorse ore è finalmente arrivata anche la conferma ufficiale da parte di Amazon: God of War sta per diventare un’ambiziosa serie TV prodotta da Prime Video.

Lo show sarà ispirato dal precursore di God of War Ragnarok (che trovate su Amazon) e dovrebbe dunque portare sul piccolo schermo la prima amatissima avventura affrontata da Kratos e Atreus.

Sono stati inoltre già annunciati gli showrunner e i writer della serie: si occuperanno della serie Rafe Judkins (La Ruota del Tempo), Mark Fergus e Hawk Ostby (Children of Men, Iron Man, The Expanse) per quella che si preannuncia essere uno degli show più ambiziosi di sempre in casa PlayStation.

Anche se non sappiamo ancora chi saranno gli interpreti principali — il “vero” Kratos si è già candidato, a tal proposito, insieme a Freya e Atreus — il responsabile di Amazon Studios ha già avuto modo di confermare alcuni primi grandi dettagli, promettendo di essere molto fedele alla controparte videoludica.

In un’intervista rilasciata a Collider (via GamingBolt), Vernon Sanders ha infatti confermato che la serie TV di God of War dovrebbe far felici tutti i giocatori che hanno vissuto l’avventura originale, accontentando così allo stesso tempo anche chi non conosce affatto la storia:

«Al centro di tutto c’è questa storia di padri e figli, di famiglie che si trovano contro questo gigantesco ed epico paesaggio. Credo che quello che Rafe [Judkins], Mark [Fergus] e Hawk [Ostby] hanno pensato per la prima stagione, e per l’intera serie, è sia incredibilmente fedele al materiale originale che coinvolgente per i propri meriti. Se non ci avete mai giocato, vi innamorerete della serie e vi sentirete accolti al suo interno. Quindi, riteniamo che sarà enorme».

Dalle parole di Sanders apprendiamo dunque non solo che il gioco sarà estremamente fedele al videogioco prodotto da Santa Monica, ma anche che avrà più di una stagione.

Non è chiaro se questo significhi che la storia di God of War sarà divisa in più parti o se, più semplicemente, la seconda stagione sarebbe dedicata agli eventi narrati in Ragnarok, ma i fan di Kratos potranno godersi a lungo una storia che potrebbe forse rivelarsi ancora più avvincente.

A questo punto, non ci resta che attendere ulteriori novità e scoprire quali saranno gli interpreti principali: in attesa di un annuncio ufficiale, i fan hanno già individuato 5 attori perfetti per interpretare Kratos.