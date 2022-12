God of War serie TV, ecco 5 attori perfetti per il ruolo di Kratos

Pochi giorni fa, è arrivata l’ufficialità che God of War diventerà una serie TV prodotta da Amazon Prime Video, trasformando così le avventure di Kratos in live action.

Il gioco di Santa Monica Studio, il cui ultimo capitolo è da poco disponibile anche su Amazon, diventerà quindi uno show con attori reali.

Poco dopo l’annuncio, qualcuno si è autocandidato come Kratos per la serie di God of War, una scelta che non sembra essere dispiaciuta troppo ai fan.

Ora, dopo che altri due attori hanno espresso il desiderio di vestire i panni di Freya e Atreus nello show Amazon, qualcuno ha elencato i 5 volti perfetti per interpretare il Dio della Guerra.

Il portale Fandom (via Facebook) ha infatti messo in lizza cinque attori che potrebbero tranquillamente vestire i panni di Kratos nella serie in arrivo nei prossimi mesi.

In quinta posizione troviamo Dave Bautista, attore ed ex wrestler noto per aver interpretato il personaggio di Drax nella saga Marvel de I Guardiani della Galassia.

Quarto posto per Tom Hardy, star britannica salita agli onori per le sue interpretazioni davvero notevoli in film come Mad Max Fury Road e Venom.

In terza posizione troviamo Jason Momoa, attore divenuto noto al pubblico per il ruolo di Aquaman nei vari film dedicati ai supereroi Warner e DC.

Al secondo posto, Christopher Judge, ossia “la voce” del vero Kratos nella saga di videogiochi omonima, una scelta per molti considerata assolutamente perfetta.

In cima alla classifica di Fandom, troviamo Triple H, il cui vero nome è Paul Michael Levesque. Si tratta del leggendario ex wrestler statunitense in grado di portare a casa un totale di ventiquattro titoli.

Per quattordici volte è stato infatti campione del mondo, avendo vinto il WWF/E Championship nove volte e il World Heavyweight Championship ben cinque volte.

Staremo a vedere se Amazon Studios sceglierà proprio uno dei nomi elencati da Fandom per il suo Kratos live action. Vi terremo aggiornati.

Sempre per quanto riguarda i franchise Sony sul piccolo schermo, ricordiamo che in arrivo c’è anche la serie TV su Twisted Metal, la quale promette di essere davvero fuori dagli schemi.

Senza contare anche lo show di The Last of Us targata HBO, atteso al varco durante i primi mesi del prossimo anno e le cui aspettative sono davvero altissime.