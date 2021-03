God of War Fallen God introduce le divinità egizie nella saga?

L’ultimo capitolo di God of War, risalente ormai al 2018, è riuscito a ravvivare l’interesse per la storia di Kratos come non accadeva ormai da tempo.

Questo era avvenuto grazie anche al salto temporale avvenuto tra la fine di God of War III e l’inizio del nuovo episodio, che aveva lasciato avvolti nel mistero molti avvenimenti, facendoci incontrare un Kratos completamente diverso da come lo ricordavamo.

La serie a fumetti God of War Fallen God, annunciata l’anno scorso, si propone proprio di andare a colmare questo vuoto narrativo, inserendosi tra i due succitati episodi della serie principale.

Finalmente, il primo capitolo del fumetto è stato reso disponibile per il download. Se siete interessati a leggerlo, vi abbiamo fornito tutte le istruzioni per ottenerlo.

Oggi, i colleghi di Game Rant ci rivelano qualche succoso dettaglio sugli eventi del fumetto. Per evitarvi spoiler, ci concentreremo su un unico punto saliente, vale a dire l’Egitto.

La storia di Kratos verrà approfondita nella serie a fumetti.

Per motivi che scoprirete leggendo la storia, Kratos si ritrova a viaggiare in Egitto, con alcuni dialoghi che lasciano presagire un possibile ingresso in scena delle divinità egizie.

Al momento, non possiamo dire con certezza se questo avverrà o meno, ma si tratta di una prospettiva interessante anche per futuri capitoli della saga.

Certo, purtroppo dovremo aspettare: sembra che il prossimo God of War Ragnarok non uscirà affatto nel 2021, almeno stando a fonti come il giornalista Jason Schreier.

Per il momento, inoltre, sembra anche da escludere l’arrivo di una God of War Definitive Edition su PlayStation 5, dopo che un trailer aveva fatto salire l’hype nei fan della saga.

Più realistica sembra invece l’ipotesi dell’arrivo su PC del titolo, teorizzato da un noto insider ma ancora senza conferme.

Per il momento, vi ricordiamo che God of War è disponibile su PlayStation 4, ed è ovviamente già compatibile con PlayStation 5, pur senza godere di una versione ad hoc per la nuova generazione.