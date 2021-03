God of War: Fallen God disponibile: ecco come mettere mano al primo capitolo

L’etichetta americana Dark Horse Comics ha annunciato lo scorso anno di essere al lavoro su God of War: Fallen God, una serie a fumetti ambientata nel mondo del semi dio Kratos (protagonista delle serie di videogiochi omonima).

La mini serie, ambientata tra il terzo capitolo della serie originale e il riavvio uscito nel 2018 su console PlayStation 4, racconta una parte mai raccontata della storia del figlio di Callisto, anticipata pochi giorni fa da un’anteprima esclusiva di Fallen God.

Ora, il primo numero della serie è finalmente disponibile in lingua inglese (via DualShockers). God of War: Fallen God è acquistabile in formato digitale sull’app Dark Horse, oppure acquistarlo via browser sul sito web dell’editore che trovate a questo indirizzo.

Il primo capitolo è disponibile al costo di 3,99 dollari in digitale, mentre una copia cartacea dell’albo è al momento acquistabile solo oltreoceano dal sito di Things From Another World (sempre al costo di 3,99 dollari).

Al momento in cui scriviamo non abbiamo conferme circa un’eventuale versione di Fallen God tradotta in italiano. Vi terremo aggiornati nel caso una divisione editoriale del nostro paese decidesse di accaparrarsene i diritti di pubblicazione.

Scritta da Chris Roberson (iZombie), disegnato da Tony Parker (This Damned Band) e colorata da Dan Jackson (The Strain), God of War: Fallen God – divisa in quattro numeri – racconterà le avventure di Kratos dopo la sconfitta di Zeus e Atena. Credendo di essere finalmente libero, il Dio della Guerra decide di intraprendere un viaggio fino al deserto, sebbene molto presto deciderà di scatenare la sua rabbia contro l’unico avversario rimastogli: se stesso.

Ricordiamo che God of War è giocabile anche su PS5 grazie alla patch next-gen, mentre il sequel ufficiale, chiamato al momento God of War Ragnarok, dovrebbe vedere la luce nel corso dell’anno.