God of War: Fallen God racconterà la storia di Kratos mai narrata

A marzo dello scorso anno, Dark Horse Comics ha annunciato God of War: Fallen God, una nuova serie a fumetti ambientata nell’universo del guerriero Kratos.

L’opera si sarebbe “incastrata” tra il terzo capitolo ufficiale della serie originale e il soft reboot uscito nel 2018 per PlayStation 4, colmando quindi il lasso temporale – mai raccontato in alcun gioco del franchise – tra God of War III e l’ultimo God of War.

Ora, IGN USA ha pubblicato un’anteprima esclusiva di Fallen God: poco sotto, la copertina ufficiale, mentre qui trovate alcune pagine tratte dall’albo di debutto.

Pic via Dark Horse Comics.

La sinossi ufficiale della mini serie recita: «God of War: Fallen God segue le avventure di Kratos dopo la sconfitta di Zeus e Atena. Pensando di essere finalmente libero, il Dio della Guerra decide di intraprendere un viaggio fino al deserto in modo da allontanarsi il più possibile dalla sua vecchia casa. Kratos scatena la sua furia contro l’unico avversario rimastogli, ovvero se stesso. Una battaglia impossibile da vincere che porta solo a un risultato: la follia.»

Scritto da Chris Roberson (iZombie, God of War), disegnato da Tony Parker (This Damned Band) e colorato da Dan Jackson (The Strain, The True Lives of the Fabulous Killjoys), il primo numero di God of War: Fallen God sarà disponibile negli USA dal 10 marzo. Ancora nessuna conferma per quanto riguarda il mercato italiano.

Il primo God of War è giocabile anche su PS5 grazie alla patch next-gen, (e si tratta di un update realmente sorprendente). Il sequel ufficiale delle avventure di Kratos, chiamato al momento God of War Ragnarok, dovrebbe vedere la luce nel corso del 2021.