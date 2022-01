God of War è meglio su PS5 o su PC? Un video lo svela

God of War sta per approdare anche su PC, con una versione massimizzata del classico action game uscito diversi anni fa su console PS4.

L’arrivo dell’ultima avventura di Kratos su personal computer è sicuramente una notizia che ha fatto piacere ai non possessori della piattaforma Sony.

Del resto, proprio in queste ore sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo proposto la recensione a firma del nostro Domenico, la quale ci spiega nel dettaglio le qualità di questa nuova edizione. La domanda, ora, sorge spontanea: qual è la versione migliore del gioco, tra quella giocata su PS5 e su PC?

Come riportato dal canale YouTube ufficiale dei nostri colleghi di GameSpot, un video mostra infatti un interessante confronto tra God of War nella sua versione PS5 (con patch next-gen) e PC (con impostazioni settate a “Ultra”).

Da quello che è possibile notare, le differenze tra le due versioni non sono abissali: l’edizione PC pare offrire una qualità delle texture leggermente migliore, oltre alla presenza di una nebbia dinamica maggiormente realistica.

Tuttavia, sembra che le ombre – specie nelle varie cutscene – evidenziano differenze non da poco, sebbene la faccenda pare risolversi nelle sezioni in-game.

Parlando sempre della saga di Kratos, avete visto che un fan italiano della saga ha deciso di rinfrescarci la memoria con una versione next-gen del classico God of War 3?

Senza contare che alcune settimane fa alcuni giocatori hanno scelto il Kratos ideale per un eventuale live-action di GOW, al momento non ancora annunciato ufficialmente.

Infine, alcune modifiche al database di God of War Ragnarok su PS Store potrebbero aver svelato in anticipo la data di uscita del gioco, non ancora confermata da Sony e Santa Monica Studio.