Aspettate Ragnarok? Intanto godetevi il classico God of War 3 next-gen

La saga di God of War non ha certo bisogno di presentazioni, visto che chi possiede una console Sony ha sicuramente vissuto almeno un’avventura del guerriero Kratos, fossero anche i capitoli classici nati su PS2.

L’arrivo di God of War su personal computer è sicuramente cosa buona e giusta, visto che in questo modo anche i giocatori PC potranno mettere le mani su questo classico.

Proprio in queste ore su SpazioGames vi abbiamo proposto la recensione a firma del nostro Domenico, la quale mette in risalto luci e ombre di questa nuova edizione. Ora, però, un appassionato italiano della saga ha deciso di rinfrescarci la memoria con una versione davvero notevole del classico senza tempo God of War 3 e mostrandoci una sorta di God of War next-gen.

Tale Giulio Guglielmi (aka Massihancer) ci ha infatti gentilmente segnalato la sua ultima mod via Reshade in 8K per lo storico titolo uscito originariamente per console PS3 del lontano 2010 ma ancora molto attuale sotto diversi punti di vista.

Questa sorta di God of War next-gen gira stabilmente in 8K con tutti gli effetti in Ray Tracing abilitati per mezzo di una RTX 3090 (questo grazie anche alle ottimizzazioni per emulatore RPCS3 che Massihancer pubblichera in una guida insieme al preset).

Poco più in basso, il filmato che mostra la comparazione grafica e il gameplay delle due versioni a confronto:

Parlando invece del sequel, God of War Ragnarok, avete letto che alcune modifiche al database del gioco su PS Store potrebbero aver svelato per errore il giorno in cui il gioco verrà rilasciato nei negozi?

Ma non solo: alcuni appassionati hanno da poco scelto il Kratos perfetto per un eventuale live-action di God of War che i fan attendono a braccia aperte.