God of Ragnarok è bellissimo, ma in versione PS1 è splendido

God of War Ragnarok, l’ultima ed epica avventura di Kratos e Atreus, è un gioco sicuramente molto valido, sebbene qualcuno ha ora ben pensato di creare un demake in stile PS1.

Il sequel del titolo uscito nel 2018 (e che trovate anche su Amazon a prezzo davvero interessante) è disponibile su PS4 e PS5 dal 9 novembre scorso, ma a quanto pare i fan si stanno già sbizzarrendo.

Ora, come riportato anche da Eurogamer, qualcuno ha infatti deciso di trasformare l’ultima avventura del dio della guerra come fosse un gioco di fine anni ’90.

God of War Ragnarok è un gioco dall’aspetto impressionante, non si può negarlo. I panorami dei Nove Regni con tanto di pixel in stile 32-bit sono però altrettanto epici.

Il trailer in questione proviene dal bravissimo Jackarte e vede gli eroi Kratos e Atreus, così come l’imponente dio Tyr, e la vendicativa Freya, tutti reimmaginati come fossero personaggi della prima PlayStation.

Il filmato è quanto di più goffo e impacciato si possa immaginare, soprattutto quando Kratos e Tyr cercano di prendersi a pugni, ma è pur vero che chiunque abbia un debole per i giochi retrò e le rivisitazioni come questa non potrà davvero farne a meno.

Potete vedere voi stessi il trailer demake di Jackarte nel player sottostante.

La nostra recensione, che trovate a questo indirizzo, vi ha reso noto a chiare lettere che si tratta della «prorompente evoluzione del capitolo precedente, in grado di migliorare a tutto tondo ogni caratteristica di gioco fino a potenziarla in maniera grandiosa e inappuntabile».

Inoltre, avete letto che una teoria dei fan di Ragnarok suggerisce che la data di uscita del sequel sia stata influenzata dalla mitologia norrena?

Infine, restando in tema demake, avete visto che un fan ha da poco trasformato anche l’amato/odiato Resident Evil 6 in un gioco della prima PlayStation?