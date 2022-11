Resident Evil 6 è brutto? Aspettate di vedere la versione PS1

La saga di Resident Evil è sicuramente molto amata, sebbene ci sono capitoli decisamente meno apprezzati di altri. Uno di questi è proprio Resident Evil 6.

In attesa del rifacimento del quarto capitolo del franchise di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) alcuni fan hanno infatti pensato di rispolverare vecchie glorie non proprio apprezzatissime dalla community.

Mesi fa un fan aveva condiviso un video piuttosto interessante, che mostra come sarebbe potuta essere una versione PS One di Resident Evil 5.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, lo stesso appassionato ha deciso di ripetere la medesima operazione nostalgica con l’odiato sesto capitolo del franchise.

Lo youtuber Rustic Games BR ha condiviso un video che mostra come sarebbe potuto essere Resident Evil 6 sulla prima PlayStation a 32-bit, con tanto di telecamere fisse.

Ricordiamo che il gioco è uscito nel 2013 su PC e console e presentava 4 campagne per giocatore singolo. Con questo titolo, Capcom ha cercato di catturare l’attenzione dei fan dell’horror e dell’azione, non ottenendo purtroppo il clamore sperato (il gioco ha venduto comunque abbastanza bene).

Poco sotto, il video che mostra questo particolare demake di Biohazard 6:

A quanto pare, si tratta solo di un concept video e quindi non di una vera e propria mod scaricabile per il sesto capitolo di Resident Evil (sebbene in questi casi è sempre meglio mai dire mai).

In altre parole, si tratta solo di un filmato nostalgico senza nessun secondo fine, sebbene un gran numero di fan vecchia scuola della saga horror di Capcom apprezzeranno di certo.

Restando in tema, un altro fan ha messo in piedi un demake dell’intero Resident Evil Code Veronica, con le stesse inquadrature fisse e i controlli tank del gioco originale uscito in origine su SEGA Dreamcast.

Inoltre, un appassionato ha di recente dato vita a un demake di Bloodborne realmente sorprendente, in grado di estasiare sia i fan dei soulslike in questione quanto quelli dei giochi per la prima PlayStation.