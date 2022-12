GOALS, lo sfidante (scomparso) di FIFA, vuole somigliare al calcio, non al business del calcio

Da ormai diverso tempo, gli appassionati di calcio hanno assistito all’annuncio di diversi nuovi contendenti al trono di FIFA (trovate il più recente su Amazon) – a oggi, il più popolare tra gli esponenti del pallone virtuale. Sappiamo che il prossimo anno, ad esempio, la FIFA dovrà trovare qualcuno di nuovo a realizzare il suo gioco, perché entrerà in campo anche EA Sports FC, ci sarà ovviamente eFootball ed è in cantiere anche UFL.

A questi progetti si affianca anche GOALS, che venne annunciato qualche tempo fa come un free-to-play che voleva concentrarsi al 100% sul gameplay e sul multiplayer, in modo da diventare il nuovo punto di riferimento per chi ama il fronte competitivo e l’eSport legato al pallone virtuale.

Da allora il gioco è un po’ scomparso dai radar, ma i lavori dietro le quinte sono andati avanti, arrivando anche a una recente pre-alpha a numero chiusissimo (che coinvolge «un gruppo piccolissimo di persone, che va dai nostri amici e parenti ai nostri partner e ad alcuni membri della nostra community», scrivono gli autori).

Così, abbiamo assistito anche alla pubblicazione del manifesto di GOALS, che rimarca i suoi intenti: vuole somigliare al gioco del calcio e non al business del calcio. E sappiamo che c’è in effetti una bella differenza.

Attraverso il profilo Twitter ufficiale del gioco, il team di GOALS Game Inc. ha spiegato:

«GOALS è il nostro tentativo di dare al calcio il gioco che si merita. Uno onesto che sia un riflesso del calcio e non dell’industria del calcio. Volevamo realizzare un gioco che fosse divertente da subito, senza che i videogiocatori debbano investire una fortuna».

Il manifesto prosegue, sottolineando anche altri dettagli importanti che starebbero a cuore agli sviluppatori, come il concetto di vittoria.

Nelle parole degli autori:

«È un gioco dove bisogna vincere, ma dove la vittoria ha forme diverse rispetto al mero vincere le partite. Concentrarsi sui tiri spettacolari, progettare splendide t-shirt o creare un’arena che ispiri grandezza. Non ci saranno due giocatori che faranno lo stesso identico viaggio. GOALS è per tutti, come dovrebbe esserlo il calcio. È sia per i giocatori casual che per i pro. Per i giocatori, gli allenatori e i tifosi. È per i designer, per il pubblico e le dive. Per tutti quelli che amano il calcio e quello che lo circonda. GOALS è per il calcio».

Al di là degli slogan messi in evidenza dagli autori, attendiamo ovviamente di scoprire in prima persona come tutto questo si tradurrà in gameplay.

A tal proposito è stato pubblicato un trailer dedicato alla pre-alpha, se volete avere un piccolo assaggio delle logiche dietro ogni meccanica, da spettatori, che vi proponiamo in embed qui sotto.

Le premesse sono sicuramente ambiziose e una maggior competizione nel panorama dei videogiochi calcistici può essere un ottimo segnale per gli appassionati.

Sul sito ufficiale, gli autori ricordano cosa li abbia spinti a tuffarsi in questa impresa, quando dicono che «quando ci siamo resi conto che non c’era sul mercato un gioco di calcio incentrato sul multiplayer, competitivo e dai ritmi serrati, abbiamo deciso di cambiare le cose. Coprendo la distanza tra il mondo reale e quello digitale, stiamo costruendo qualcosa che sia più di un gioco».

Attendiamo allora il calcio di inizio della partita di GOALS per riferirvi di più.