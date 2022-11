Gli utenti PS Plus Premium e Deluxe sono ancora arrabbiati per la mancanza di classici PS1 e PS2

Tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus possono mettere mano a un catalogo di giochi realmente sorprendente, inclusi classici del passato.

Le tier più avanzate dell’abbonamento di casa Sony (potete iscrivervi anche acquistando gift card dedicate su Amazon) si preparano a mettere mano a titoli PS1 e PS2.

Mentre l’ente di classificazione coreano sembrerebbe aver anticipato il ritorno di un terzo capitolo di una saga storica davvero molto interessante, i fan sembrano avere una lamentela specifica.

Nonostante Sony abbia da poco deciso di dare il via ai festeggiamenti per i 20 anni del di Ratchet e Clank, rilasciando alcune vecchie glorie, i giocatori non sono molto contenti della quantità di classici disponibili.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, la mancanza di giochi PS1, PS2 e PSP nella linea di classici di PS Plus Premium continua a confondere gli abbonati.

L’assenza dei classici promessi è ancora più grave per gli utenti di PS Plus Deluxe, che non ricevono alcun titolo storico perché questo livello è stato progettato per i paesi in cui non è disponibile il cloud streaming.

Considerando che i giochi per PS3 sono disponibili solo tramite cloud streaming, gli utenti di PS Plus Deluxe si ritrovano un altro mese senza classici in vista.

Dino Crisis e Soulcalibur Broken Destiny sono stati leakati da Sony, così come Ridge Racer 2. D’altra parte,anche lo storico Syphon Filter 3 è stato classificato per PS5 e PS4 in Corea, ma a quanto pare non basta.

Non resta che augurarci che la situazione possa migliorare nelle prossime settimane, magari con un inizio 2023 all’altezza delle aspettative.

Alcune settimane fa, ad esempio, Syphon Filter 2 è stato inserito tra i nomi dei classici inclusi nella raccolta offerta agli abbonati a PlayStation Plus Premium (lo abbiamo recensito per voi).

Restando in tema, ricordiamo che è da poco stata aggiunta la possibilità di cambiare regione del gioco, passando così da versioni PAL a NTSC a proprio piacimento.