PlayStation Plus Premium aggiunge 5 nuovi classici di una saga storica, gratis

Questo mese, tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus possono mettere mano a un catalogo di giochi realmente sorprendente, sebbene a quanto pare sarà anche il turno presto di altre 5 chicche davvero niente male.

Le tier più avanzate dell’abbonamento di casa Sony (potete iscrivervi anche acquistando gift card dedicate su Amazon) si preparano infatti a festeggiare i 20 anni di Ratchet & Clank, un duo che non ha certo bisogno di presentazioni.

Così, mentre l’ente di classificazione coreano sembrerebbe aver anticipato il ritorno di un terzo capitolo di una saga storica davvero molto interessante, è ufficiale che il duo di Insomniac invaderà presto il Plus.

Come riportato anche via PS Blog, Sony ha deciso di dare il via ai festeggiamenti per i 20 anni del franchise, rilasciando alcune sorprese.

L’arrivo di altri titoli della serie Ratchet & Clank su PlayStation Plus Premium è infatti previsto per il prossimo 15 novembre, dando così modo ai giocatori di mettere mano ad alcuni classici dell’epoca PS3.

Ecco, poco sotto, l’elenco dei giochi che entreranno a far parte del catalogo a breve:

Ratchet & Clank (PS3)

Ratchet & Clank: Going Commando (PS3)

Ratchet & Clank: Up Your Arsenal (PS3)

Ratchet & Clank: Deadlocked (PS3)

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (PS3)

Ricordiamo che, attualmente, sul catalogo PS Plus sono già disponibili i seguenti titoli:

Ratchet & Clank Future: Quest for Booty (PS3)

Ratchet & Clank Future: A Crack in Time (PS3)

Ratchet & Clank: All 4 One (PS3)

Ratchet & Clank: Full Frontal Assault (PS3)

Ratchet & Clank: Into the Nexus (PS3)

Dopo il 15 di questo mese, quindi, gli amanti di Ratchet e Clank potranno mettere mano a ben 10 titoli appartenenti alla serie, divenuta ormai una delle IP più forti e amate tra quelle in mano a PlayStation.

Come chicca, il 20th Anniversary Armor Pack per Ratchet & Clank Rift Apart è disponibile a partire dalla giornata di oggi.

Parlando invece di addii, sembra proprio che l’action RPG di Spiders e Focus Home Interactive, GreedFall, abbandonerà il catalogo PlayStation Plus a breve.

Ma non è tutto: se non li avete ancora fatti vostri, non dimenticatevi anche di riscattare i giochi gratis di novembre su PS Plus Essential.