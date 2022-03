Leggende Pokémon Arceus con i Pokémon giocabili è spettacolare, nel video di un fan

Leggende Pokémon Arceus ha offerto un gameplay che molti fan della serie sognavano da tempo, dando loro la possibilità di esplorare vaste regioni e osservare da vicino l’habitat dei Pokémon, studiandoli da vicino.

L’ultimo capitolo della serie non ha però offerto una possibilità che è attualmente presente soltanto in capitoli spin-off della serie, come gli apprezzati Pokémon Mystery Dungeon, ovvero controllare noi stessi i mostri tascabili in battaglia, invece di dargli semplicemente ordini in combattimento.

Anche se lo stile di gioco è stato così apprezzato da aver spinto i fan a ricreare il bellissimo Pokédex di Hisui nella vita reale, c’è chi ha voluto immaginare come sarebbe cambiato il gameplay se avessimo avuto la possibilità di controllare direttamente noi stessi i Pokémon, magari proprio negli scontri contro i boss.

Come riportato da Game Rant, ha voluto rispondere alla domanda l’utente Reddit e youtuber AvatarNick, che ha realizzato un video per mostrare come sarebbe Leggende Pokémon Arceus se invece di utilizzare un protagonista umano vestissimo i panni dei Pokémon.

Non si tratta di una mod di Leggende Pokémon Arceus o un progetto simile, ma di una vera e propria creazione da zero: il fan ha infatti creato un gioco amatoriale che ricrea lo stile dell’ultimo capolavoro di Game Freak, con la differenza che è possibile selezionare con quale Pokémon esplorare il mondo e affrontare le battaglie.

Nel video realizzato dall’utente è infatti possibile non solo osservare creature effettivamente presenti a Hisui, come Cyndaquil, Luxray e Lucario, ma anche Pokémon amati dalla community non catturabili, come Charizard e Rayquaza.

Il risultato è semplicemente spettacolare, soprattutto considerando che si tratta di un lavoro amatoriale: potete ammirarlo voi stessi nella clip video che vi riproporremo di seguito.

La clip video ha re-immaginato anche un’ipotetica battaglia contro Arceus nei panni di un altro Pokémon, che seguendo l’esempio dei boss di Leggende Pokémon vedrebbe gli utenti schivare i pericolosi attacchi in attesa di una possibile apertura.

Osservando il lavoro realizzato da AvatarNick, molti utenti hanno ammesso di desiderare un gioco che permetta ai fan di prendere direttamente il controllo dei Pokémon durante le battaglie: vedremo se un giorno Game Freak deciderà di esaudire queste richieste.

Per il momento, i fan dovranno accontentarsi di un gameplay di lotta più tradizionale estremamente apprezzato da molti fan, come dimostrato anche dalla ricreazione del diario di Hisui, diventato un manuale di istruzioni non ufficiale.

A tal proposito, segnaliamo che l’ultimo aggiornamento di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente vi darà la possibilità di catturare Arceus, a patto di avere a disposizione un file di salvataggio di Leggende Pokémon.