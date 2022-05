Gli autori di Life is Strange faranno un grande annuncio, molto presto

Dopo la grande cavalcata di Life is Strange, Dontnod Entertainment ha continuato a lavorare ad altri progetti, ma da un po’ c’è del silenzio.

I capitoli iniziali pensati dall’azienda francofona sono usciti in una Remastered Collection (la trovate su Amazon), e i fan stanno aspettando da tempo un’altra saga.

Life is Strange True Colors, l’ultimo emozionante capitolo di cui vi abbiamo parlato tempo fa, è infatti opera di Deck Nine Games, a cui è stato assegnato l’intero franchise.

Nel frattempo, Dontnod Entertainment ci ha deliziato con tanti racconti di grande valore, come Tell Me Why, e aspettiamo con ansia delle novità.

E pare proprio che le avremo presto, molto presto. Dontnod Entertainment ha dato infatti un appuntamento per degli annunci sui progetti futuri.

Gli autori di Life is Strange lo hanno comunicato tramite Twitter, in un cinguettio molto diretto che lascia intendere cosa ci possiamo aspettare:

A little birdie told us that if you come back here tomorrow, you'll see some news from us and maybe even get some clues as to what we've been working on! — DONTNOD (@DONTNOD_Ent) May 30, 2022

«Un uccellino ci ha detto che se tornate qui domani, vedrete alcune nostre notizie e forse avrete anche qualche indizio su ciò a cui stiamo lavorando!»

Sembra proprio qualcosa di potenzialmente molto importante perché, al momento, anche il sito ufficiale di Dontnod è in manutenzione in vista dell’annuncio di domani.

Per quello che sappiamo, a febbraio l’azienda aveva affermato di essere al lavoro su sei progetti interni, la cui uscita è prevista per il 2025.

Detto ciò, la creatività di Dontnod è ormai assodata e siamo molto curiosi di scoprire cosa uscirà fuori dalla mente dei creativi dell’azienda francese.

C’è anche quella voce, di qualche tempo fa, per cui Life is Strange potrebbe diventare una serie televisiva prodotta da Amazon. Chissà che domani non ne sapremo qualcosa di più.

L’eredità del franchise è sicuramente in buone mani, se non altro. Lo testimonia il grande lavoro fatto da Deck Nine Games con l’ultimo capitoli, con i quali abbiamo parlato in una intervista esclusiva qualche tempo fa.