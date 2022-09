Gli autori di God of War PC confermano un nuovo tripla-A «importante» di PlayStation

Jetpack Interactive, uno dei team di sviluppo che ha contribuito all’ottimo port di God of War su PC, ha appena annunciato di essere al lavoro su un nuovo progetto molto ambizioso per conto di PlayStation.

Gli autori della versione PC di God of War (lo trovate per console in offerta su Amazon) hanno infatti pubblicato un nuovo annuncio di lavoro sul proprio profilo LinkedIn: il team è infatti alla ricerca di sviluppatori esperti.

Come riportato da TweakTown, Jetpack Interactive ha già confermato che si tratta di un tripla-A basato su «una IP importante» di PlayStation, anche se al momento non sappiamo quale sarà il franchise effettivamente coinvolto nel nuovo progetto.

Sappiamo anche che sarà uno dei tanti live service promessi da Sony nel corso dei prossimi anni, confermando così l’intenzione di PlayStation di investire fortemente su questo mercato in crescita, come già dimostrato dalla nascita di una divisione per i live service.

Potremo dunque attenderci un titolo supportato a lungo basato su uno dei franchise di maggior successo di PlayStation, sebbene attualmente non sia stata rivelata alcuna ulteriore informazione sulla natura del misterioso brand.

L’unica cosa certa è che Jetpack Interactive promette che si tratta di una delle IP più riconosciute sul mercato e che gli sviluppatori scelti per l’incarico «saranno orgogliosi» di lavorarci.

Vedremo se nelle prossime settimane emergeranno ulteriori novità su questo ambizioso progetto live service: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con tutti gli ultimi dettagli sulla vicenda.

Ricordiamo che Sony ha già ammesso la volontà di lanciare ben 10 giochi live service entro il 2026: è plausibile che il progetto di Jetpack Interactive rientri dunque in questa lista.

Inoltre, stando alle dichiarazioni di Jim Ryan, due di questi dovrebbero arrivare già entro la fine del 2023, ma considerando che Jetpack è ancora alla ricerca di sviluppatori è molto probabile che i titoli coinvolti saranno ben diversi, anche se non sappiamo ancora con certezza di cosa potrebbe trattarsi.